Manuel Trijueque, expreparador de Xabi Alonso: "Un estrés agudo ocasional fisiológico es beneficioso"

Con un enfoque humano y motivacional, Manuel Trijueque, al que una lesión truncó su carrera como jugador de fútbol profesional y se reinventó como entrenador y preparador integral de deportistas de élite, como Xabi Alonso, exentrenador del Real Madrid, la atleta Dolores Marco, y los futbolistas Juan Carlos Martín Corral (capitán del Girona FC) y Christian Manrique Díaz (Panetolikos griego), acaba de publicar Sano, libre, Sano.

En este libro, a lo largo de 13 capítulos, plantea una mirada lúcida y valiente sobre el cuidado del cuerpo en la era moderna, conectando conocimiento científico, experiencia personal y lógica para explicar por qué la fatiga, la inflamación y el deterioro no son inevitables, sino consecuencias de hábitos equivocados.

Apoyado en una nutrición auténtica, en la fuerza física, en el descanso profundo, en el contacto con la naturaleza y en la regulación del estrés, el especialista enseña a reordenar la biología y recuperar vitalidad, el enfoque y la autonomía personal.

Respecto al último de los pilares de su método, el del estrés, insiste en aprender a regularlo porque "un estrés agudo ocasional fisiológico es beneficioso y una de las mejores medicinas para no sucumbir al estrés crónico".

Todos los estresores sacan a nuestro cuerpo de su estabilidad y activan la respuesta del sistema nervioso y libera hormonas –adrenalina, noradrenalina y cortisol– cuya única misión es recuperar de nuevo el equilibrio.

El problema, asegura Trijueque, es que actualmente estamos sometidos a estresores crónicos de tipo psicosocial, más que fisiológicos –enfermedades, lesiones, falta de sueño o deficiencias nutricionales— y las consecuencias de este estrés crónico es la disminución de la resistencia a infecciones o cáncer, el desarrollo de enfermedades autoinmunes y la inflamación crónica.