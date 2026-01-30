Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un pizzero se hace pasar por agente del FBI para intentar liberar a Luigi Mangione
Un hombre de Minnesota ha sido arrestado tras mentir para sacar de prisión al acusado de asesinar al CEO de United Healthcare. Sus armas: papeles, un tenedor y un cuchillo de rueda para cortar pizza.

Luigi Mangione, joven acusado del asesinato de Brian Thompson, CEO de United Healthcare.
Luigi Mangione, joven acusado del asesinato de Brian Thompson, CEO de United Healthcare.REUTERS / Shannon Stapleton

En EEUU el apoyo por la liberación de Luigi Mangione, el joven acusado del asesinato de Brian Thompson, CEO de United Healthcare, se ha convertido ya en todo en un movimiento. Ciudadanos se manifiestan y reclaman su libertad ante un presunto crimen que muchos entienden como un acto de castigo ante las grandes aseguradoras médicas en un país en el que las personas pueden acabar en bancarrota para sufragar su tratamiento.

Este viernes ha trascendido que un hombre ha tratado de liberarle de la cárcel de Brooklyn en la que se encuentra. Natural de Minnesota y de 36 años, se trata de Mark Anderson, un trabajador de una pizzería neoyorquina que se ha presentado en el Centro de Detención Metropolitano asegurando que era un agente del FBI que venía a llevarse a un preso.

Anderson esgrimió que tenía documentación firmada por un juez federal para la puesta en libertad de un recluso. Según Reuters, este se trataba de Luigi Mangione, por lo que le reclamaron que se identificase. Lógicamente, salió mal y el hombre que fingía ser un agente federal acabó arrestado con cargos.

El detenido advirtió de que iba armado... con tenedor y rueda para cortar pizza

Cuando los funcionarios de prisiones le reclamaron las credenciales, Anderson les mostró su carnet de conducir del Estado de Minesota. En esa situación, les informó a los guardias de que iba armado -cuestión habitual en EEUU durante una detención-, pero cuando estos le registraron la mochila que portaba, en su interior solo hallaron un tenedor de barbacoa y una rueda para cortar porciones de pizza.

No se quedó ahí y antes de ser detenido les arrojó los supuestos documentos con los que pretendía simular que un juez había firmado la puesta en libertad de Luigi Mangione. Según los documentos judiciales a los que ha tenido acceso la mencionada agencia de información, esos papeles en realidad eran reclamaciones contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos. 

Cabe recordar que la Fiscalía reclama la pena de muerte para Mangione, a pesar de que su defensa legal trata de echarla abajo esgrimiendo una serie de irregularidades durante su detención. Concretamente, el reducido tiempo en el que se le leyeron sus derechos o el registro de la mochila donde fue hallada una pistola casera fabricada mediante impresión 3D, un silenciador y escritos con críticas al sistema de salud estadounidense.

También cabe recordar que fue un trabajador de un McDonald's el que informó a las autoridades de que Mangione estaba comiendo allí, pero es ahora el trabajador de una pizzería el que ha tomado el camino contrario, tratando de liberarlo.

