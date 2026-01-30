¿De buena Fed?: Trump elige a Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal y olvidar su alta tensión con Jerome Powell

El poder de Powell llega a su fin. La alta tensión entre el actual presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos y el presidente del país, Donald Trump, se ha resuelto por la vía fácil para el mandatario republicano a pocos meses para el fin del mandato de Jerome Powell.

Muchos han sido los nombres que se han barajado, pero el inquilino de la Casa Blanca ya tiene a su elegido. Se trata de Kevin Warsh (Albany, Estados Unidos, 1970), que ya formó parte de la Junta de Gobernadores de la Fed entre los años 2006 y 2011, siendo el gobernador más joven de la historia de la institución, con tan solo 35 años.

Trump le ha nominado, con un mensaje que ha hecho público en Truth Social. "Me complace anunciar la nominación de Kevin Warsh como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBERNADORES DEL SISTEMA DE LA RESERVA FEDERAL", ha detallado.

¿Quién es Kevin Warsh?

Kevin Marsh es un economista con una larga trayectoria, pero para que entrar en detalle sobre cómo ha sido su carrera, si ya la ha detallado de principio a fin el propio Donald Trump en su mensaje.

"Kevin actualmente se desempeña como Profesor Visitante Distinguido de la Familia Shepard en Economía en la Institución Hoover y Profesor en la Escuela de Negocios de Posgrado de Stanford", ha destacado.

Trump ha destacado de que es socio de Stanley Druckenmiller en Duquesne Family Office LLC y que "obtuvo su Licenciatura en Artes en la Universidad de Stanford y su Doctorado en Jurisprudencia en la Facultad de Derecho de Harvard". "Ha realizado una extensa investigación en el campo de la Economía y las Finanzas", ha añadido.

"Kevin presentó un Informe Independiente al Banco de Inglaterra proponiendo reformas en la política monetaria del Reino Unido. El Parlamento adoptó las recomendaciones del Informe", ha puesto en valor.

Trump también ha aprovechado para recordar que Kevin Warsh "se convirtió en el gobernador más joven de la Reserva Federal, a los 35 años" y fue "representante de la Reserva Federal ante el Grupo de los Veinte (G-20) y emisario de la Junta ante las economías emergentes y avanzadas de Asia".

"Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no tengo ninguna duda de que pasará a la historia como uno de los mejores presidentes de la Reserva Federal, quizás el mejor. Además, es un personaje central y nunca te decepcionará. ¡Felicitaciones, Kevin!", ha cerrado, en su mensaje.

Es un personaje central y nunca te decepcionará Donald Trump, sobre Kevin Warsh

El currículum de Warsh

Después de licenciarse en Políticas Públicas en la Universidad de Stanford y un Doctorado en Jurisprudencia en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, ha estado bastante ligado a la economía de la Casa Blanca y de Estados Unidos.

Trabajó entre los años 1995 y 2002 como vicepresidente de fusiones y adquisiciones de Morgan Stanley, en el departamento de banca inversión en Nueva York.

Entre los años 2002 y 2006, fue asesor especial del presidente George W. Bush, centrando su trabajo en regulación financiera y mercados de capitales.

En el año 2006, fue nombrado por Bush como gobernador en la Junta de Gobernadores del Sistema de la Fed. Lugar en el que formó de la gestión de la crisis financiera hasta el año 2011.

Durante su etapa en la Fed, fue elegido miembro asesor del G-30 en representación de la institución.

Actualmente, es miembro distinguido en la Institución Hoover y profesor en la Escuela de Negocios de Posgrado de la Universidad Stanford.

Amplia experiencia al frente de una institución que parece que va a vivir importantes cambios con la salida de Jerome Powell. Vía libre para que Donald Trump pueda impulsar, desde dentro, los cambios que quiere en la institución.