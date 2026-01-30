Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Roberto Brasero avisa de lo que pasará en España "al menos" en las primeras semanas de febrero
La clave, explica, está en el vórtice polar. 

Rodrigo Carretero
Roberto Brasero, explicando el tiempo.
Roberto Brasero, explicando el tiempo.

¡Otra vez lluvia! ¡No deja de llover! ¡Qué frío!. Seguramente habrás escuchado o dicho estas expresiones, o parecidas, estos últimos días, puesto que casi toda España lleva días y días bajo la lluvia, las nevadas y las bajas temperaturas.

Pues bien: es mejor prepararse para más. Así lo ha anunciado Roberto Brasero, popular 'hombre del tiempo' de Antena 3 y reconocido entre otros galardones con una Antena de Oro, que ha explicado que todo se debe al vórtice polar.

El meteorólogo ha dado respuesta a por qué estamos teniendo tantas borrascas en España o por qué tenemos esas nevadas en otras zonas del mundo tan impresionantes este invierno.

Qué es exactamente un vórtice 

"Todo tiene que ver con el vórtice polar. Habrás oído hablar de él. Si no, te lo explico. El vórtice polar forma parte de nuestro clima, son unas masas de aire muy frío que se sitúan en la atmósfera sobre los polos. Alrededor de ese aire, el viento circula muy rápidamente, es como un remolino. Eso es un vórtice. Decir vórtice es lo mismo que decir remolino", explica.

Brasero señala que, mientras el vórtice gire muy rápido, el aire se va a quedar ahí atrapado": "Es como cuando estás girando un vaso lleno de agua. Si lo giras muy rápido, el agua no se sale. Si empiezas a ir más lento, sí se va a salir".

"Y lo mismo ocurre en la atmósfera con el aire frío del vórtice polar. Si se debilita esa corriente, el aire frío que contiene, como es muy denso, se va desparramando para abajo. Y hacia abajo tenemos, por un lado, Nueva York con esa tormenta invernal. Por otro, Japón, con la Península de Kamchatka con esas impresionantes nevadas que hemos tenido. Del aire frío que ha llegado del vértice polar debilitado, explica.

Las dos formas en que afecta a España

Eso, según dice, afecta a España de dos formas:

  • Primero, de una manera directa: "Porque cuando se generan esos pasillos que nos taren el aire frío del norte, si en el norte el aire está mucho más frío, lo que llega aquí también. Tenemos más heladas o nevadas, como pasó por ejemplo a finales de las Navidades". 
  • Pero hay otra manera: "Debajo del vórtice polar está el chorro polar, que es también otra corriente de vientos que gira alrededor de la tierra. Y ese también está ahora mucho más abajo de lo habitual, vamos está sobre nosotros". 

Brasero indica que "el chorro es una auténtica fábrica de borrascas y ahora podemos decir que esa fábrica la tenemos aquí encima": "Y va a seguir fabricando borrascas que, como han entrado en enero, parece que van a seguir entrando al menos en las primeras semanas de febrero".

