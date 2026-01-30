Lo que le cobran por tres cafés, dos aguas y un Cola-Cao en un resturante de Madrid le deja tiritando

Una cuenta de un restaurante de Madrid se ha hecho viral en las últimas horas después de haber sido compartida en la red social de X (la Twitter de toda la vida) por el usuario @peralvarezm, que tiene 10.000 seguidores en su perfil. El motivo: el elevado precio que le han cobrado.

En los últimos meses es habitual ver en plataformas como TikTok, Instagram o X mensajes de usuarios en los que muestran tickets de bares y restaurantes en los que destacan su precio, la mayor parte de las veces es por su elevado coste, aunque también hay excepciones en las que se viralizan por ser económicas.

En esta ocasión, la cuenta forma parte de es de ese primer grupo en el que el precio llama la atención por su gran coste. Concretamente, le han cobrado 18,90 euros por tres cafés, dos botellas de agua y un Cola-Cao en un local de una de las bocacalles de la Plaza Mayor de la capital.

De forma desglosada, cada café con leche tiene un precio de 3,20 euros, por lo que los tres suman 9,60 euros. Las aguas, de 33 centilitros, también valen 3,20 euros cada una y el Colo-Cao es algo más barato, quedándose en 2,90 euros.

Alucinan con los precios

Su tuit se ha hecho viral con más de 17.800 reproducciones en las primeras horas. También ha superado los 300 me gusta y el centenar de compartidos. Además, ha recibido multitud de respuestas de otros usuarios que no han dado crédito de esos precios. Algunas que se han visto son las siguientes: