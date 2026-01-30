El teatro que no te puedes perder en febrero

La cartelera madrileña en febrero es tan tentadora que si tenías la intención de quedarte en casa, ya fuera por el frío o por la cuesta de febrero, te va a costar llevar tus planes a cabo. Pero para los que consigan lo de quedarse, también este mes hay una novedad editorial teatral para leer.

María Goiricelaya por partida doble

La directora de teatro María Goiricelaya salto a la fama por la polémica que causó Altasu. Desde entonces estrena con regularidad en Madrid. Este mes va a tener en cartelera dos espectáculos:

Tres noches en Ítaca lo nuevo de Alberto Conejero del 6 de febrero al 8 de marzo en Nave 10 Matadero. Historia de tres hermanas entre los 40 y 50 que acuden a Ítaca a enterrar a una madre que inexplicablemente para ellas lo dejó todo cuando cumplió 50 para irse a esta isla a vivir.

Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán del 19 de febrero al 8 de marzo en el Teatro de la Abadía. Texto propio que monta con su compañía y que también toca las despedidas de los seres queridos que se sabe que se van a ir, con el Camino de Santiago al fondo, porque, como se dice en el tráiler, hay que amar más el camino que la llegada.

Constelaciones, el amor es una probabilidad cuántica

No es la primera vez que se monta este clásico contemporáneo en España. Pero, si en la primera versión, la que protagonizaron Inma Cuevas y Fran Calvo, ya enamoró al público ¿Por qué no lo va a hacer también esta ?

Detrás de Constelaciones se encuentra Peris Mencheta, que versiona y dirige, la producción del Dramático y Barco Pirata. Tiene mucho más elenco que en aquella versión y mucha más música. Y, aunque más producción no significa siempre mejor, el equipo artístico es una gran baza para contar una y otra vez las variantes de un breve encuentro, una breve conversación, tras el que se sabe si la otra o el otro es la persona con la que se quiere estar para siempre ¿o no?

Del 6 de febrero al 29 de marzo en el Teatro Valle Inclán del Centro Dramático Nacional.

Festival Riesgo, el circo rompiendo sus límites

Llega la segunda edición del Festival Riesgo. Un festival que pretende dar visibilidad a aquellos artistas que usan el circo o lo incorporan de otra manera a las obras que hacen. Y que se cuela entre las recomendaciones del mes, por las buenas sensaciones que dejó la edición anterior.

Este año llegan propuestas de Francia, España, Canadá y Bélgica. ¿Qué no las conoces? Simplemente apuesta por la que más te atraiga y déjate sorprender, porque hace ya mucho tiempo que el circo es más que una carpa bajo la que se hacen números circenses al uso. Sino un lugar para el pensamiento, la reflexión, la poesía y, también, la diversión con el cuerpo en movimiento.

Del 12 de febrero al 1 de marzo en Teatros del Canal.

La última noche con mi hermano, vuelve Sanzol

Sí, parece que el asunto de las despedidas de seres queridos está a la orden del teatro. En este caso, La última noche con mi hermano es la despedida de una hermana con un diagnóstico de mal pronóstico. Y ya van varias en las recomendaciones este mes. Pero la vuelta de Sanzol a los escenarios siempre es una noticia, más si lo hace al frente de un texto suyo y cuenta con el elencazo de este montaje que incluye a Nuria Mencia y Jesús Noguero.

Un texto en el que dice plantearse como la fraternidad privada, la que se produce entre hermanos de una misma familia, influye en la fraternidad pública, o solidaridad. La que aparecía en el lema de la Revolución Francesa: Liberté, égalité, fraternité. Y viceversa. El que un autor y director como Sanzol haya elegido este reto ¿no lo hace ya de por sí interesante?

Del 16 de marzo al 5 de abril en el Teatro María Guerrero del Centro Dramático Nacional.

Gigante, ¿qué es mejor? ¿mantener la opinión o disculparse?

Llega a España uno de los éxitos de la temporada en Londres y en Nueva York, Gigante de Mark Rosenblatt. Lo hace de la mano de José María Pou, que lo ha traducido y lo protagoniza, y de Josep María Mestre, que lo dirige.

¿Y que ha convertido esta obra en un éxito? Pues el estar basado en un hecho real y el está protagonizado por una celebridad literaria. El dilema al que se vio enfrentado el carismático y famoso escritor Roald Dahl, el de Matilda, cuando poco antes de publicar uno de sus populares libros escribió un artículo considerado antisemita.

¿Qué hacer? ¿Disculparse o mantener la opinión? He ahí el dilema al que le enfrenta su editora norteamericana que está para ayudarlo a que su libro siga siendo un éxito. Y que seguramente da para uno de esos debates que comienzan en la escena con flema muy inglesa, pero que luego los espectadores siguen en sus casas y en sus cenas.

Del 20 de febrero al 5 de abril en el Teatro Bellas Artes y ya quedan pocas entradas

Teatro de Florian Zeller, un hype teatral

El hype actual en el teatro es Florian Zeller. Autor que adquirió notoriedad como dramaturgo justo con las tres obras que publica la editorial De Conatus. Desde entonces, sus textos triunfan en los escenarios internacionales, siempre con actores populares de prestigio como sucedió en España, se llevan al cine, incluso dirigidos por él mismo. Y, por supuesto, le acompañan los premios y las distinciones.

¿Merece la pena? La crítica dirá que sí. Que esos textos sincopados, a veces, repetitivos con ligeras variaciones, otras veces, avanzan y resuenan en quien los escucha bien dichos y actuados. También en los que los leen en sus habitaciones. Pues estos tres textos hablan de como evolucionan las relaciones entre padres, madres e hijos a lo largo del tiempo con la especificidad actual.

Son temas de hoy en día que quizás no llamen a la alegría. Sin embargo, su lectura provocará un disfrute teatral a quien le guste leer lo que unas personas que se dicen realmente, y lo que de verdad se han dicho. Ese hiato entre lo que se expresa y lo que se piensa. Es por ahí por donde Florian Zeller deja ir la vida y deja a quien lo lee que explore donde lleva. Libro publicado por la editorial De Conatus.