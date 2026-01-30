El sorteo de Champions vuelve a ser caprichoso: Mourinho regresa al Bernabéu y el Atleti viaja a Bélgica

Mbappé encara a un jugador del Benfica durante el partido en Lisboa con Mourinho mirando de cerca

El guionista de la Champions ha vuelto a hacer de las suyas en la mañana de este viernes. Real Madrid y Atlético ya conocen sus rivales en la ronda de dieciseisavos y no serán en absoluto fáciles.

Los de Arbeloa se tendrán que ver las caras nuevamente contra un viejo conocido y que recientemente ya les ha pasado por encima: el Benfica de José Mourinho, mientras que el Atlético de Simeone tendrá que superar al Brujas para estar en los octavos de final.

El destino ha sido caprichoso, y los blancos volverán al 'lugar del crimen', o mejor dicho, al lugar de la pesadilla lisboeta, donde este miércoles, el Benfica le superó por 4-2 y se clasificó in-extremis como el 24º equipo para disputar los dieciseisavos a costa de un Madrid que de haber empatado, podría haber entrado en el top-8 y haberse ahorrado la ronda de dieciseisavos.

La parte positiva es que el Madrid disputará el partido de vuelta en casa, un factor que siempre es positivo y que podría ayudar al equipo en un momento crítico si se complica la eliminatoria. La ida se disputará en el Estadio Da Luz de Lisboa el próximo 17-18 de febrero y la vuelta en el Bernabéu a la semana siguiente.

Por su parte, el Atlético viajará a Brujas para disputar la ida de la eliminatoria y jugará su partido de vuelta en el Metropolitano también a la siguiente semana. Aunque a priori podría parecer que se trata de un emparejamiento asequible, la realidad es que el Brujas es un equipo muy serio y capaz de dar un susto a cualquier rival, como ya hizo con el Barça esta misma temporada, en un partido que finalizó 3-3.

El resto de duelos de dieciseisavos son: