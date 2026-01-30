Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El sorteo de Champions vuelve a ser caprichoso: Mourinho regresa al Bernabéu y el Atleti viaja a Bélgica
Deporte
Deporte

El sorteo de Champions vuelve a ser caprichoso: Mourinho regresa al Bernabéu y el Atleti viaja a Bélgica

El Real Madrid regresa a Da Luz y los de Simeone tendrán que jugarse el pase a octavos contra el Brujas. Tanto los de Arbeloa como los de Simeone jugarán los partidos de vuelta en casa.

Javier Hernández
Javier Hernández
Mbappé encara a un jugador del Benfica durante el partido en Lisboa con Mourinho mirando de cerca
Mbappé encara a un jugador del Benfica durante el partido en Lisboa con Mourinho mirando de cercaJose Manuel Alvarez

El guionista de la Champions ha vuelto a hacer de las suyas en la mañana de este viernes. Real Madrid y Atlético ya conocen sus rivales en la ronda de dieciseisavos y no serán en absoluto fáciles.

Los de Arbeloa se tendrán que ver las caras nuevamente contra un viejo conocido y que recientemente ya les ha pasado por encima: el Benfica de José Mourinho, mientras que el Atlético de Simeone tendrá que superar al Brujas para estar en los octavos de final.

El destino ha sido caprichoso, y los blancos volverán al 'lugar del crimen', o mejor dicho, al lugar de la pesadilla lisboeta, donde este miércoles, el Benfica le superó por 4-2 y se clasificó in-extremis como el 24º equipo para disputar los dieciseisavos a costa de un Madrid que de haber empatado, podría haber entrado en el top-8 y haberse ahorrado la ronda de dieciseisavos.

La parte positiva es que el Madrid disputará el partido de vuelta en casa, un factor que siempre es positivo y que podría ayudar al equipo en un momento crítico si se complica la eliminatoria. La ida se disputará en el Estadio Da Luz de Lisboa el próximo 17-18 de febrero y la vuelta en el Bernabéu a la semana siguiente.

Por su parte, el Atlético viajará a Brujas para disputar la ida de la eliminatoria y jugará su partido de vuelta en el Metropolitano también a la siguiente semana. Aunque a priori podría parecer que se trata de un emparejamiento asequible, la realidad es que el Brujas es un equipo muy serio y capaz de dar un susto a cualquier rival, como ya hizo con el Barça esta misma temporada, en un partido que finalizó 3-3.

El resto de duelos de dieciseisavos son:

  • Mónaco - PSG
  • Galatasaray - Juventus
  • Borussia Dortmund - Atalanta
  • Qarabag - Newcastle
  • Bodo Glimt - Inter
  • Olympiakos - Bayer Leverkusen
Javier Hernández
Javier Hernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de El HuffPost España, donde escribo sobre todo tipo de contenidos: desde actualidad, última hora, política, sociedad y deporte hasta política internacional, en menor medida.

 

Nacido en Jaén en 1998, me decanté por estudiar Historia y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos durante 2016 y 2022. Desde entonces, mi trabajo se ha centrado en contar la actualidad con contexto, intentando entender no solo lo que ocurre, sino también de dónde viene y qué consecuencias puede tener. Al fin y al cabo, la Historia —aunque a veces parezca dormida— siempre está detrás de los titulares.

 

Sobre qué temas escribo

Como vocación, los asuntos históricos me llaman mucho la atención, pero durante los últimos años, la "actualidad manda", y el ritmo frenético de sucesos económicos, políticos y geopolíticos (casi todos negativos) en un mundo cada vez más convulso acapara gran parte del trabajo de manera diaria. Esto ha provocado que haya desarrollado una gran pasión e interés por entender cómo y por qué ocurren gran parte de todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo constantemente.


Intento contar el presente con rigor, con un punto de contexto histórico y, cuando se puede y con una pizca de ironía. Porque incluso en los días más intensos, un poco de perspectiva —y de humor— ayuda a entender mejor lo que pasa.

 

Mi trayectoria

Mi experiencia profesional comenzó allá por 2019, como colaborador en Radio Libertad y Radio Marca, donde cubrí actualidad deportiva diaria y descubrí el vértigo de informar a contrarreloj. Más tarde pasé por AS, donde amplié el foco: además de deporte, seguí temas de actualidad general y aprendí que en el periodismo, a veces, el fuera de juego también puede ser político.


En enero de 2023 me incorporé a El HuffPost, donde escribo sobre política, sociedad y actualidad en todo tipo de frentes: desde elecciones hasta debates nacionales e internacionales, deporte y sucesos (un poco de todo). En definitiva, todo lo que marca la conversación pública y, en general, todo aquello que explica por qué el mundo gira como gira (y por qué a veces parece hacerlo del revés).

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Deporte