Náuseas, hipertensión o cambios en los lunares: los dermatólogos advierten sobre los riesgos de los 'sprays' nasales para acelerar el bronceado

La evidencia sobre los peligros de una exposición solar prolongada y sin protección está más que demostrada por la ciencia, pero en los últimos años la desinformación respecto al uso de la protección solar ha aumentado de manera significativa en redes sociales.

También lo han hecho las modas para ponerse moreno a través de métodos cuestionables como el callo solar o los tatuajes de bronceado que se obtienen dejando zonas de piel descubiertas para que se quemen. Además, en redes se promocionan todo tipo de productos que ayudan a acelerar o potenciar el bronceado que pueden poner en riesgo la salud.

Es el caso de los sprays nasales para acelerar el bronceado que pueden parecer inofensivos e incluso se comercializan con sabores frutales para resultar más agradables. La Academia Española de Dermatología y Venereología (AEVD) a través del GEDET (Grupo de Dermatología Estética y Terapéutica) ha advertido de las consecuencias que puede tener emplear estos productos.

"Este fármaco estimula la melanina actuando sobre el sistema melanocortínico y pueden producir hiperpigmentación o bronceado excesivo. Es decir, hay una base biológica para que aumente el pigmento, pero eso no significa que cualquier producto comercializado por internet sea seguro, adecuado o controlado", explica Trinidad Montero, dermatóloga del GEDET.

"El melanotan es una sustancia sintética no autorizada que estimula la pigmentación de forma sistémica y cuya seguridad no está totalmente garantizada" Trinidad Montero, dermatóloga del GEDET

Son especialmente perjudiciales aquellos sprays que continen melanotan, ya pueden ocasionar efectos adversos como "náuseas, cefalea, fatiga, vómitos, hipertensión e incluso cambios en lunares". ¿Qué es exactamente el melanotan? "Una sustancia sintética no autorizada que estimula la pigmentación de forma sistémica y cuya seguridad no está totalmente garantizada, con efectos como los comentados", detalla la doctora.

"A nivel de piel se han descrito cambios en los lunares, oscurecimiento de nevus previos, aparición eruptiva de nuevos lunares e incluso cambios atípicos tras su uso”, añade Montero sobre el uso de sprays que contienen esta sustancia.

Además, la dermatóloga explica que es necesario ser "muy prudentes" con este tipo de productos ya que "existen casos clínicos y señales de alarma suficientes" para estar alerta sobre una posible relación entre su uso y la aparición de melanomas, el tipo de cáncer de piel más agresivo.

"Se han publicado casos de melanoma coincidiendo con el uso de melanotan II y, más recientemente, un caso que plantea el spray nasal de melanotan II como posible factor de riesgo para melanoma oral” Trinidad Montero, dermatóloga del GEDET

"Se han publicado casos de melanoma coincidiendo con el uso de melanotan II y, más recientemente, un caso que plantea el spray nasal de melanotan II como posible factor de riesgo para melanoma oral”, advierte Montero, que recomienda no utilizar cualquier producto que se promocione a través de redes sociales.

Más allá del uso de estos productos o de las modas que van surgiendo cada verano, la dermatóloga recuerda que "no existe un bronceado saludable" y que lo recomendable sigue siendo "buscar sombra, evitar el sol fuerte del mediodía, usar ropa, gafas y sombrero, y aplicar un fotoprotector de amplio espectro SPF 30 o superior, reaplicándolo cada dos horas".

Montero recomienda los autobronceadores si se quiere tener color durante los meses estivales: "Tiñen la capa más superficial de la piel sin necesidad de tomar el sol, aunque no sustituyen al protector solar”.