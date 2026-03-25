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Nerea Zorokiain, experta en fermentación con 20 años de experiencia: "Es mucho más peligroso comer algo cocinado dejado en la cocina toda la noche que algo fermentado"
Salud
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Nerea Zorokiain, experta en fermentación con 20 años de experiencia: "Es mucho más peligroso comer algo cocinado dejado en la cocina toda la noche que algo fermentado"

"Tienes muchas más posibilidades de matar a alguien si haces una conserva de tomate que un alimento fermentado", ha asegurado.

Rafael Gómez
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Una persona haciendo kéfir
Una persona haciendo kéfir (bebida láctea fermentada)Eleonora Galli vía Getty Images

Pese a lo que algunos puedan pensar, los alimentos fermentados no son peligrosos para la salud. Más bien todo lo contrario, la fermentación es beneficiosa para la salud intestinal, digestiva e inmunológica, ya que aporta probióticos.

Nerea Zorokiain, experta en fermentación con 20 años de experiencia, ha pasado por el canal de YouTube de la creadora de contenido Marta León para desmontar algunos mitos acerca de los fermentos.

La especialista ha asegurado que "tienes muchas más posibilidades de matar a alguien si haces una conserva de tomate que un alimento fermentado. Hay un punto en el nivel de acidez de los fermentos que hace que no puedan crecer patógenos".

En ese sentido, Zorokiain ha expresado que "a la gente que tiene mucho miedo, le digo que vaya a una farmacia y que compre unas tiras de pH. En todo lo que está por debajo de un pH 4, es imposible que crezca un patógeno".

De hecho, la experta en fermentación ha subrayado que "es mucho más peligroso comer algo que ha sido cocinado y dejado encima de la cocina toda la noche (porque tú lo has esterilizado y luego ahí puede caer cualquier cosa) que algo fermentado".

"La fermentación es un proceso de conservación"

Nerea Zorokiain ha destacado que la fermentación es una buena forma de conservar los alimentos e incluso de convertir el agua contaminada en agua saludable, como se hace en algunos lugares.

Al respecto, la especialista ha afirmado que "en realidad la fermentación es un proceso de conservación, es uno de los alimentos más seguros, por eso se fermentaba. Hay sitios en los que el agua está contaminada y se fermenta para poder consumir esa agua".

"Cuando creas un ecosistema de alimentos fermentados, estás haciendo que no puedan crecer patógenos. Ese proceso de fermentación hace que se convierta en agua saludable", ha explicado la experta.

Rafael Gómez
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Soy redactor de temas SEO y de economía, siempre tratando de ofrecer información de servicio al ciudadano de a pie.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo, aunque los temas económicos que más me gusta tratar son aquellos que no se enseñan en el colegio pese a ser fundamentales en el día a día: cómo leer una nómina, cómo hacer la Declaración de la Renta, a qué ayudas puedes tener derecho, cuánto te va a quedar de pensión…

 

Mi trayectoria

Nací en Huelva. Y desde allí di el salto a Madrid para obtener el título de graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre me había gustado la economía y mis prácticas en Capital Radio me sirvieron para confirmarlo.

 

Esa primera experiencia profesional fue la que me llevó a hacer un Máster en Periodismo Económico. Cursando esos estudios, y tras una breve estancia en La Información, llegué al Grupo Prisa, concretamente a la sección de Actualidad del Diario AS. Tras esas experiencias, llegué a El HuffPost España, donde llevo escribiendo desde 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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