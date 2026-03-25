Nerea Zorokiain, experta en fermentación con 20 años de experiencia: "Es mucho más peligroso comer algo cocinado dejado en la cocina toda la noche que algo fermentado"

Pese a lo que algunos puedan pensar, los alimentos fermentados no son peligrosos para la salud. Más bien todo lo contrario, la fermentación es beneficiosa para la salud intestinal, digestiva e inmunológica, ya que aporta probióticos.

Nerea Zorokiain, experta en fermentación con 20 años de experiencia, ha pasado por el canal de YouTube de la creadora de contenido Marta León para desmontar algunos mitos acerca de los fermentos.

La especialista ha asegurado que "tienes muchas más posibilidades de matar a alguien si haces una conserva de tomate que un alimento fermentado. Hay un punto en el nivel de acidez de los fermentos que hace que no puedan crecer patógenos".

En ese sentido, Zorokiain ha expresado que "a la gente que tiene mucho miedo, le digo que vaya a una farmacia y que compre unas tiras de pH. En todo lo que está por debajo de un pH 4, es imposible que crezca un patógeno".

De hecho, la experta en fermentación ha subrayado que "es mucho más peligroso comer algo que ha sido cocinado y dejado encima de la cocina toda la noche (porque tú lo has esterilizado y luego ahí puede caer cualquier cosa) que algo fermentado".

"La fermentación es un proceso de conservación"

Nerea Zorokiain ha destacado que la fermentación es una buena forma de conservar los alimentos e incluso de convertir el agua contaminada en agua saludable, como se hace en algunos lugares.

Al respecto, la especialista ha afirmado que "en realidad la fermentación es un proceso de conservación, es uno de los alimentos más seguros, por eso se fermentaba. Hay sitios en los que el agua está contaminada y se fermenta para poder consumir esa agua".

"Cuando creas un ecosistema de alimentos fermentados, estás haciendo que no puedan crecer patógenos. Ese proceso de fermentación hace que se convierta en agua saludable", ha explicado la experta.