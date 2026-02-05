Alfredo Corell, inmunólogo: "Recomendaría un yogur, un kéfir o una leche fermentada; un probiótico una vez al día"

Cuidar el sistema inmunológico no siempre requiere cambios radicales ni suplementos sofisticados. A veces basta con un gesto tan simple como añadir un probiótico al día. Comer un yogur cada día, ya sea como desayuno, postre o merienda puede parecer un hábito menor, pero para muchos expertos en salud es una de las claves más simples y eficaces para cuidar el sistema inmunológico.

Así lo defiende en redes sociales el inmunólogo Alfredo Corell, que insiste en la importancia de los probióticos diarios para mantener unas defensas fuertes y estables. Yogur, kéfir o leche fermentada se convierten así en aliados cotidianos de la microbiota intestinal, un ecosistema cada vez más reconocido como esencial para el bienestar general.

Tener un intestino sano es una base sólida para un sistema inmune equilibrado. La microbiota intestinal —el conjunto de bacterias beneficiosas que habitan en el aparato digestivo— participa activamente en la regulación de las defensas y en la respuesta frente a infecciones comunes. Cuando ese equilibrio se rompe, el organismo se vuelve más vulnerable.

El papel del yogur y los alimentos fermentados

El yogur natural es uno de los alimentos fermentados más accesibles y populares. Además, según Mundo Lácteo, este tipo de yogur aporta muchos nutrientes y beneficios para el organismo. Aporta bacterias beneficiosas que ayudan a mantener la microbiota en buen estado, además de conservar los nutrientes propios de la leche. Algo similar ocurre con el kéfir o las leches fermentadas, que amplían la variedad de microorganismos positivos que llegan al intestino.

Según los especialistas, este tipo de alimentos no actúan como un remedio puntual, sino como un apoyo constante. Por eso la recomendación es tomarlos de forma regular, preferiblemente a diario. Eso sí, se aconseja elegir versiones sin azúcar añadido y con fermentos vivos, ya que son las que realmente contribuyen a mejorar el equilibrio intestinal.

La recomendación de Alfredo Corell

EL experto, conocido en redes como @alfredo_corell es inmunólogo, profesor de la Universidad de Sevilla y del Hospital Virgen del Rocío, además de miembro de la Sociedad Española de Inmunología, lleva años divulgando la importancia de la microbiota en la salud.

En su libro 'Inmunidad en forma: Conoce y entrena tus defensas' insiste en que fortalecer las defensas no depende de soluciones milagro, sino de hábitos sostenidos en el tiempo como la buena alimentación, ejercicio regular y cuidado del intestino.

Excepciones y alternativas

En una charla en el podcast Tiene Sentido @tienesentidopodcast fue tajante al hablar de probióticos: “¿Recomendaría a todo el mundo tomar un yogur al día? Sí, sin fisuras”. Y matizó: “Un yogur o un kéfir o una leche fermentada. Yo lo que digo es un probiótico al día”. Para el especialista, lo importante es garantizar ese aporte diario de bacterias beneficiosas.

Corell también subraya que no todo el mundo puede o quiere consumir lácteos. En esos casos, existen alternativas igual de válidas. “Las mismas bacterias del yogur las tenemos en bebidas vegetales, a base de avena, soja o coco”, explica. Es decir, los probióticos no son exclusivos de la leche.