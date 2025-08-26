Ni la alimentación ni ejercicio: la persona más anciana del mundo cumple 116 años y este es el simpático secreto detrás del hito

Muchos son los consejos que se presentan como 'mágicos' para alcanzar una longevidad fuera de toda lógica: comer unas u otras cosas, dormir ciertas horas, llevar a cabo determinados rituales diarios, y un largo etcétera son solo algunos de estos 'tips'. Sin embargo, existen otros trucos igual o más efectivos para lograr este objetivo.

Esta vez, la encargada de darlo a conocer no es otra que Ethel Caterham, una mujer británica de 116 años y que ha explicado cuál es el principal consejo para mantenerse sana durante tantos años.

Desde hace un tiempo Ethel vive en una residencia de ancianos junto a otras mujeres que atraviesan una situación parecida. Sin embargo, el caso de Ethel es mucho más particular, ya que tras la muerte de una monja brasileña residente, ha quedado como la persona más mayor del centro. Lo más llamativo llega cuando le preguntan sobre su mayor secreto para llegar a esta edad: "No haber discutido con nadie", aseguró a un periodista que le realizó una entrevista.

Así, desde la residencia de Surrey, donde habita la mujer, enviaron un comunicado en el que se aseguraba que "Ethel y su familia están profundamente agradecidos por todos los mensajes de cariño y la preocupación que le mostraron en su 116º cumpleaños".

En cuanto a la vida de Ethel Caterham, esta se podría resumir en que ha vivido todo tipo de situaciones, ya que ha vivido en diferentes lugares. Desde su nacimiento en 1909, en Hampshire, en el sur de Inglaterra, posteriormente vivió en la India colonial, Hong Kong y también en Gibraltar, lugar desde el que finalmente regresó a Inglaterra.

Como en este tipo de casos, si se miran fechas y numerología, la situación es aún más impactante. Sin ir más lejos, cuando ella nació, el rey británico era nada menos que Eduardo VII, hijo de la reina Victoria, bisabuelo de la reina Isabel II y tatarabuelo del actual monarca, Carlos III.

Otro de los datos que llaman poderosamente la atención se centran en su vida matrimonial, y es que, se casó en el año 1933 y se quedó viuda en el año 1976, hace casi 50 años. Asimismo, se destacan algunos aspectos como que dejó de conducir casi a sus cien años y que a los 111 logró superar el Covid-19.