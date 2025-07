Ni una vez por semana ni cada dos días: un dermatólogo revela la frecuencia para lavarse el cabello en verano

No hay una norma fija, pero el verano cambia las reglas del juego. Las altas temperaturas, el sol, el cloro de la piscina y la sal del mar someten al cabello a un desgaste extra. A eso se suman el sudor, la contaminación acumulada durante el año y hasta el polen, que, como recuerda el Daily Mail, no da tregua ni en julio. En personas con alergias, puede quedarse adherido a la ropa y al cabello, provocando molestias incluso dentro de casa si no se cambia de ropa ni se lava el pelo. Por eso, más allá de la sensibilidad de cada uno, es recomendable adoptar una rutina específica para proteger la salud capilar durante el verano.

“El cabello y el verano pueden convivir sin problema si se toman las precauciones adecuadas”, explica el dermatólogo Stefano Maria Serini, miembro de la Academia Europea de Dermatología y Venereología. “El calor incrementa la actividad de las glándulas sebáceas y sudoríparas, por lo que el cuero cabelludo se vuelve más graso y húmedo, y el pelo se ensucia con mayor rapidez”.

El tipo de cabello también influye: el rizado, por ejemplo, tiende a sufrir más con la sal y la sequedad, aunque retiene menos sebo y sudor que el liso. Pero en todos los casos, el sol y el agua salada pueden dañar el tallo capilar y aumentar el estrés oxidativo del cuero cabelludo.

Sabemos lo que los rayos UV hacen en la piel, pero a menudo olvidamos que el pelo también sufre: se reseca, pierde elasticidad, se rompe con más facilidad y puede incluso decolorarse. Los rayos UVA actúan sobre la melanina y provocan una pérdida del color, especialmente en cabellos teñidos o aclarados, mientras que los UVB dañan la queratina y debilitan la fibra capilar.

La recomendación del experto es clara: usar un spray con queratina y filtro solar (FPS 30 o superior) antes de exponerse al sol y, si es posible, cubrirse con un sombrero con protección certificada. Pero esto solo es una parte de la estrategia.

En verano, lo ideal es lavar el cabello más a menudo. ¿Cada día? Puede ser, sobre todo si se nada en el mar o la piscina con frecuencia. Lo importante es hacerlo con productos suaves, que respeten el equilibrio del cuero cabelludo y eliminen el sudor, la sal y el sebo sin agredir.

El agua no debe estar demasiado caliente: una temperatura tibia ayuda a abrir la cutícula capilar y permite que el champú actúe mejor. Conviene elegir fórmulas hidratantes y, si es posible, orgánicas. El uso de acondicionador —especialmente en medios y puntas— ayuda a mantener la hidratación y la elasticidad del cabello. También se recomienda enjuagar bien y, si el agua del hogar es muy dura, valorar la instalación de un descalcificador.

"Depende de cada persona"

En cuanto al secado, el verano permite evitar el secador o, al menos, limitarlo. Mejor secar con una toalla de forma suave y, si se usa secador, hacerlo a baja temperatura. Las planchas, mejor dejarlas en pausa hasta el otoño. Aunque la agresión del sol y el agua salada disminuye, otros factores como la contaminación urbana o el humo del tabaco siguen afectando al cabello el resto del año. ¿Y entonces, cada cuánto hay que lavarse el pelo?

"Depende de cada persona y de su rutina", apunta Serini. Quienes tienen el pelo graso o hacen deporte a diario suelen necesitar un lavado diario durante todo el año. Y, contrariamente a lo que se suele pensar, lavarse el pelo con frecuencia no es perjudicial.

Un estudio publicado en el International Journal of Women’s Dermatology sugiere que una higiene capilar frecuente —con champús suaves y bien formulados— ayuda a mantener la salud del cuero cabelludo y refuerza la función protectora de la cutícula. Otros trabajos van en la misma línea y apuntan a que lavarse el pelo entre cinco y seis veces por semana es mejor que hacerlo solo una vez.

Así que, si este verano te preguntas si estás lavándote el pelo demasiado… probablemente la respuesta sea: no lo suficiente.