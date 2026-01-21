Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Noemí, experta en juegos de mesa: "Mejoran las habilidades socioemocionales y cognitivas en todas las edades"
Noemí, experta en juegos de mesa: "Mejoran las habilidades socioemocionales y cognitivas en todas las edades"

Estimulan el aprendizaje y fortalecen las relaciones sociales.

Juegos de mesaGetty Images

Los juegos de mesa han trascendido su papel tradicional como simple entretenimiento para consolidarse como un recurso con impacto educativo y terapéutico. Estas dinámicas de juego se utilizan para estimular el aprendizaje, fortalecer las relaciones sociales y favorecer el bienestar emocional y cognitivo. Lejos de ser una afición minoritaria, el juego de mesa se perfila como una herramienta versátil capaz de generar beneficios reales en personas de todas las edades.

Así lo defiende Noemí Blanch de la Cueva, experta en juegos de mesa y profesora asociada de Psicología en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). “Los juegos de mesa cada vez están en más hogares y en más escuelas”, asegura en una entrevista con Europa Press, donde subraya que su éxito no responde solo a una moda, sino al creciente reconocimiento de su capacidad para fomentar el aprendizaje, la interacción social y el desarrollo de habilidades emocionales y cognitivas a través del juego compartido.

Para la experta, el valor de los juegos de mesa reside en su capacidad para generar experiencias compartidas que van mucho más allá del ocio. “Los juegos nos permiten compartir, nos permiten pasárnoslo bien, aprender, conocer... En función del tema y la mecánica podemos vivir muchas experiencias”, explica Noemí, quien destaca que cada partida puede convertirse en una oportunidad distinta para explorar emociones, tomar decisiones y comprender mejor a los demás.

Voluntarios de UNICEF juegan a un juego de mesa con niños en un centro de voluntariado
  Un grupo de niños jugando a un juego de mesa en un centro de voluntariado de UNICEFGetty Images

“No es solo ocio”

Para la especialista, los beneficios no se limitan al entretenimiento, sino que los juegos activan tanto habilidades socioemocionales, tales como la gestión de las victorias y las derrotas, como funciones cognitivas esenciales, entre ellas la atención, la memoria, la planificación y la empatía. “Jugando a ganar aprendes a perder”, resume en la entrevista, señalando que estas experiencias pueden incorporarse tanto en casa como en el aula.

La experta insiste en que, pese a lo que gran parte de la sociedad pueda pensar, los juegos están pensados para todos los públicos. “Los juegos mejoran las habilidades socioemocionales y cognitivas en todas las edades. Hay estudios que ponen el foco en la tercera edad”, explica Noemí, quien recuerda que hay evidencia científica que muestra que esta actividad puede reducir la sensación de soledad y mejorar el bienestar social de los más mayores.

Un grupo de ancianos jugando al ajedrez
  Un grupo de ancianos jugando al ajedrez en un parque.Getty Images

Por su lado, profesores y profesionales de la salud comunitaria han comenzado a incorporar juegos de mesa en entornos tan diversos como aulas, centros de día y programas de rehabilitación cognitiva. Mientras tanto, Noemí pide reducir el estigma del juego: “No es solo ocio: es interacción, educación y, muchas veces, prevención”, afirma, subrayando que estas herramientas lúdicas pueden contribuir a mejorar la calidad de vida.

Por ello, la especialista apuesta por normalizar su uso: propone introducir partidas guiadas en las escuelas para trabajar habilidades socioemocionales y emplearlos en programas intergeneracionales para reforzar vínculos entre jóvenes y mayores. “En una hora de juego se conoce mejor a una persona que en muchas conversaciones”, ha apuntado destacando el potencial relacional del juego.

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 