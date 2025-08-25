Juegan al trivial con su hijo y la respuesta del pequeño a esta pregunta es para enmarcar

El tuitero y profesor P. Duchement (@PDuchement) ha contado a través de su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, una divertida anécdota que ha vivido con su hijo pequeño jugando al trivial.

"Jugando al trivial mi mujer y yo, antes de responder, solemos dejar unos segundos a Duchementito para intentarlo, pero claro, las preguntas no son para peques, así que no suele acertar", ha comenzado relatando el usuario.

"Pero hoy ha pasado algo muy divertido: Yo: ¿De qué país es la torre de Pisa? Hijo: De Italia. Yo: 😮 ¡Muy bien! ¿Cómo lo supiste? Hijo: Porque todo el mundo sabe que la pizza es italiana", ha relatado el tuitero.

Una graciosa respuesta del pequeño que no solo ha hecho estallar las risas entre sus progenitores, sino que también ha conquistado a la comunidad tuitera.

"Maravillosa respuesta", "No hay fallas en su lógica"; "Muchas risas pero el quesito se lo ha llevado él"; "Jajajaj, que gracioso. ¡Me encantan estas salidas que tienen!", han comentado algunos usuarios.