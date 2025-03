"Nunca con tomate": un estudio pide no combinar estos ingredientes

Los tomates tienen numerosos beneficios para la salud, uno de los más destacables es su contenido en licopeno, que le dan su particular color rojo. Además, un reciente estudio le ha asociado a este componente con propiedades antioxidantes.

Una investigación de la Universidad de Ohio (EEUU) ha revelado que el licopeno se acumula principalmente en la próstata, donde podría prevenir el desarrollo del cáncer de próstata, siendo su efecto de mayor absorción de licopeno si se calientan.

No obstante, no todos los resultados han sido positivo, ya que hay determinados nutrientes que no deben tomarse junto al tomate. Rachel Kopec, coautora del estudio, destaca el efecto del hierro en la reducción de los niveles de licopeno.

Según la investigación, mezclar tomates con alimentos ricos en hierro, como frijoles, lentejas o ciruelas, puede reducir la absorción de licopeno. La lista de ingredientes que cuentan con este componente incluyen otros muchos como pasas, grosellas, guisantes, soja o manzanas.

No obstante, para mejorar la biodisponibilidad del licopeno y una mejor absorción del organismo recomiendan calentar los tomates con alguna grasa saludable, como el aceite de oliva, lo que aumenta los beneficios para la salud.