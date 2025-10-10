Por qué ni durante el embarazo ni cuando se está buscando el embarazo se deben tomar más de dos tazas de café al día

Son numerosos los estudios que coinciden en asociar un consumo de café moderado con menor mortalidad, en personas sanas, por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas, y porque mejoran el microbioma intestinal y modulan el metabolismo de la glucosa y las grasas.

Pero pocas son las personas que saben que excederse en las dosis de cafeína diaria puede afectar en muchos casos a la salud general, pero también a la salud reproductiva de mujeres y hombres.

Estas conclusiones se apoyan en distintas revisiones y estudios sobre el consumo de cafeína, su seguridad y su relación con la salud reproductiva. "Lo interesante es que tanto los trabajos más antiguos —como el artículo publicado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en 2015 sobre sobre la seguridad de la cafeína— como los más recientes coinciden en que un consumo moderado de cafeína no tiene por qué afectar a la salud general o a la reproductiva. Sin embargo, la ingesta elevada sí se ha visto asociada con efectos concretos", explica la doctora Victoria González Villafáñez, directora médica de Ginefiv Madrid.

Esos efectos, en el caso de las mujeres, se han identificado como una "mayor probabilidad de aborto espontáneo asociada a ingestas altas de cafeína". Mientras que, en los hombres, los resultados son más variables, aunque varios trabajos apuntan a "alteraciones en los parámetros seminales", como la concentración, el recuento total o la motilidad de los espermatozoides.

En España, el consumo medio de cafeína oscila entre 150 y 400 mg diarios, lo que equivale aproximadamente a entre 2 y 4 tazas de café. ¿Qué se considera alta ingesta de cafeína? "Aunque la EFSA considera que consumir hasta 400 mg de cafeína al día es seguro, no significa que esta sea la cantidad recomendada. Siempre es mejor mantenerse por debajo de esa cifra", aclara la doctora González Villafáñez. Y eso se traduce, en circunstancias normales y siempre que el médico no lo desaconseje, en no tomar más de cuatro tazas de café al día, aunque depende del tipo de café y del tamaño de la taza. En etapas concretas, como el embarazo o si se está buscando el embarazo, es mejor ser aún más prudente y no superar los 200 mg diarios, dos tazas de café al día.

Claro que, no podemos caer en la trampa de tener en cuenta solo el café ingerido: también contienen cafeína el té, los refrescos tipo cola, las bebidas energéticas e incluso algunos medicamentos. "Por eso, muchas veces sin darnos cuenta, vamos sumando pequeñas cantidades a lo largo del día hasta alcanzar los 400 mg fácilmente", advierte la doctora.