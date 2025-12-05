Un agricultor valenciano triunfa con la carta que ha enviado a los clientes que le han comprado una caja de naranjas 

El agricultor y autónomo en el mundo de la fruta y de las naranjas Ismael Navarro ha publicado en su cuenta de X, que se llama @ismaelncfarmer, una imagen con la nota de agradecimiento que ha enviado en un sobre a los clientes que le han comprado naranjas en su tienda Más que naranjas.

"La verdad que mi departamento de publicidad y marketing no ha tenido tiempo ni dinero para flyers ni vídeos de promoción de nuestras naranjas. Así que he recurrido a una carta manuscrita para agradecer la confianza de los clientes que hacen que este proyecto familiar siga adelante", ha escrito en la publicación compartida en su cuenta de la red social anteriormente conocida como Twitter.

En el texto, Navarro agradece que hayan confiado en ellos: "Gracias. Gracias si es la primera vez que ha comprado nuestras naranjas como si ya lo hace desde hace tiempo. Gracias por la confianza, por adquirir estas naranjas recién recolectadas en nuestra explotación familiar en Algemesí, Valencia".

"Hacer que estas naranjas lleguen a sus manos siempre ha supuesto mucho esfuerzo y trabajo. Este año muchísimo más, debido a las consecuencias que nos dejó la pasada DANA del 29 de octubre de 2024", prosigue el texto escrito por su puño y letra.

Finalmente y, tal y como se ve en la imagen, acaba contando que, igual que cientos de agricultores de la región valenciana, la vida afectó a campos en los que el barro sepultó decenas de naranjos provocando la perdida de muchos árboles, por lo que agradecen la confianza.

Un negocio familiar

Tal y como se puede leer en la página web de la tienda Más que naranjas, se describen como "una familia valenciana de la Ribera Alta del Júcar que lleva más de 100 años dedicada a la tradición agrícola" y que tienen una máxima que les lleva a cuidar cada detalle, desde el cultivo, la recolección y el envío de las naranjas.

En cuanto a las opciones que ofrecen, está la caja de 10 kilos que valen 26 euros, mientras que la de 14 kilos asciende a 33 euros. Además, también dan la opción de apadrinar un naranjo por 50 euros.