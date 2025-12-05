Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Dani, estudiante español en EEUU, sobre la comida del instituto: "Aunque tenga muy buena pinta, realmente no sabe bien"
Consumo
Consumo

Dani, estudiante español en EEUU, sobre la comida del instituto: "Aunque tenga muy buena pinta, realmente no sabe bien"

“A veces hasta me encuentro mal por comerla”.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Adolescentes felices y diversos almuerzan juntos en la cafetería de la escuela. Llevan uniforme escolar.
Adolescentes felices y diversos almuerzan juntos en la cafetería de la escuela. Llevan uniforme escolar.Getty Images

Estudiar un curso en el extranjero es una experiencia enriquecedora, pero también un choque cultural constante. Más allá de aprender un nuevo idioma, cada detalle del día a día supone un proceso de adaptación. 

Cada año, miles de jóvenes españoles viajan a Estados Unidos para cursar Bachillerato, donde se encuentran con nuevos horarios, métodos educativos diferentes y costumbres que no conocían. Entre esos contrastes destaca la comida escolar, que es uno de los más comentados. 

Dani, estudiante español en Larkspur (Colorado) y creador de contenido en TikTok bajo el usuario @dakhtaar, lleva meses relatando su adaptación al sistema educativo estadounidense. En uno de sus vídeos más recientes ha puesto el foco en la alimentación del instituto, un tema recurrente entre los jóvenes internacionales.

"No sabe bien"

“Aunque parezca que lo que estoy comiendo tenga muy buena pinta, realmente no lo tiene y no sabe bien”, explica mientras muestra el plato del día. Según relata, el menú suele ser poco variado y no siempre resulta apetecible. “En un lunch de Estados Unidos tienes básicamente dos opciones: un cacho de pizza como este o una ensalada, que es lo que me suelo coger casi siempre. También hay pollo, pero de muy mala calidad”.

Ante la falta de alternativas saludables, Dani ha encontrado una fórmula intermedia para sobrellevar el día a día. Se trata de combinar la comida gratuita que ofrece el instituto con lo que prepara en casa o compra fuera. “La verdad es que la comida del high school (instituto) no es la mejor del mundo y no me alimenta muy bien”, resume. “A veces hasta me encuentro mal por comerla”.

El choque de cocinas

España destaca por seguir la dieta mediterránea, considerada una de las más saludables del mundo y reconocida por organizaciones como US News & World Report por sus beneficios para la salud: la alta presencia de frutas, verduras, legumbres, pescado, aceite de oliva y elaboraciones frescas con poca comida ultraprocesada.

Al llegar a Estados Unidos, la comparación resulta inevitable. La diferencia entre los estándares nutricionales españoles y los estadounidenses se hace evidente desde el primer almuerzo escolar. En muchos centros norteamericanos predomina un formato de comedor rápido, con menús basados en alimentos precocinados, baja variedad y opciones que priorizan la rapidez sobre la calidad. 

Para estudiantes españoles que se van a estudiar fuera, esta realidad es una parte importante del proceso de adaptación a una cultura con rutinas y prioridades nutricionales muy distintas.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 