Robbie Williams explica cómo ha prohibido los móviles a sus hijos: "Son una droga"

¿A qué edad es adecuado que un niño tenga su primer móvil? No hay una respuesta exacta para ello, aunque asociaciones en España como la de Pediatría recomiendan retrasarlo "más allá de los 12" y "limitar su uso" por debajo de los 16. Precisamente en esta línea se ha manifestado el mundialmente conocido Robbie Williams quien ha sido tajante al calificarlos de "droga" y el acto de dárselo a sus niños "un abuso".

Así lo ha manifestado el cantante, que durante una entrevista en el canal ITV ha añadido que retrasará el hecho de comprarles uno "todo lo que sea humanamente posible". Eso sí, admite que es una decisión que para sus hijos es "dura", pero que para él es lo adecuado ya que a sus 51 años considera que internet es "corrosivo". "Es así de simple, no soporto la naturaleza corrosiva de Internet. Me duele, me arruina el día", sentencia.

"¿Cómo puedo darle una droga a un niño de 12 años? ¿Cómo puedo darle una droga a uno de 7? Es abuso". Por eso, aunque sabe que "otros niños" sí tienen móvil en el colegio de sus niños, es lo que hay: "Mala suerte".

Por cierto, más allá de la tecnología y la educación de sus hijos, Williams también se manifestó con el que es el gran rumor que rodeó a su figura y la banda Oasis, que acaba de regresar. A los dos les une un largo recorrido de públicas desavenencias, algo que él, ahora, ha querido aclarar: "No somos exactamente amigos, pero no creo que seamos enemigos". Y hay más: no descartaría subirse a los escenarios con ellos si se lo preguntaran, algo que, por ejemplo, ha hecho este año con el cantante de The Verve, Richard Ashcroft.

"Están viviendo en el que son omnipresentes y están en su máximo esplendor. No puedo competir con eso. Así que sí, yo abriría un concierto de Oasis", ha añadido.