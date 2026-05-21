"Si fuera veneno, el 99% de la población estaría envenenada": el científico del CSIC Javier Sánchez Perona desmonta mitos sobre el aceite refinado y el aceite de coco

Existen muchos mitos en torno al aceite refinado, el cual para expertos como el científico del CSIC, Javier Sánchez Perona— quien conversa en el podcast de 'gominolas de petróleo'— es un producto bastante demonizado, cuando no debería. Y es que, según señala, si este tipo de aceite fuese realmente malo para la salud o venenoso, la mayoría de población estaría envenenada.

"El 58% de los aceites que se consumen en todo el mundo son refinados. Si eso fuera veneno el 98% o el 99% de la población estaría envenenada. Y eso no pasa. Evidentemente, en la refinación no ocurre nada que pueda ser tóxico. Todo lo contrario. El proceso de refinación también contribuye a eliminar algunas sustancias que pueden estar en el aceite que sean tóxicas", explica el experto, que continua su explicación señalando cómo se realiza este proceso.

"La refinación lo que hace es facilitar que los aceites sean comestibles. Como he comentado antes, en la refinación se eliminan ácidos grasos libres, que lo que hace es eliminar el acidez del aceite. Se eliminan aromas desagradables. Se eliminan sustancias que dan texturas desagradables, como por ejemplo las gomas o las ceras. Y se eliminan colores desagradables, se hace una decoloración", continua.

Algunos de estos procesos son químicos, mientras que otros son físicos. "La decoloración por ejemplo es física pero la neutralización es química. Pero luego en el aceite no queda nada que no sea prácticamente", destaca. El único problema de los aceites refinados, según señala en su explicación, es que durante el proceso de refinación "se pierden compuestos que son interesantes para la salud, como los antioxidantes".

El aceite de coco: "Yo la dejaría para usos muy puntuales"

Respecto al aceite de coco, el experto señala que hay que tener cuidado, pues tiene un contenido bastante alto en ácidos grasos saturados. En este sentido, Perona lanza un consejo: "La grasa que sea para la cara no te la comas", dice entre risas. "Yo la dejaría para usos muy puntuales".

Mitos en torno al aceite de oliva

Además del aceite de coco o el aceite refinado también se encuentra el aceite de oliva, sobre el cual pesan también varios mitos, como que no se puede usar para freír o como que pierde todas sus propiedades al calentarse.

No se debe freír : Falso. Lo cierto es que es la grasa vegetal que más resiste a las altas temperaturas, degradándose mucho menos que otros aceites.

: Falso. Lo cierto es que es la grasa vegetal que más resiste a las altas temperaturas, degradándose mucho menos que otros aceites. Pierde todas sus propiedades al calentarse: Falso. Es verdad que disminuyen, pero gran parte de sus antioxidantes y ácidos grasos monoinsaturados permanecen y se mantienen intactos durante la fritura.

Falso. Es verdad que disminuyen, pero gran parte de sus antioxidantes y ácidos grasos monoinsaturados permanecen y se mantienen intactos durante la fritura. Todos los aceites de oliva son iguales: Falso. El aceite de oliva virgen extra es de mayor calidad.