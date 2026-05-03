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Los científicos lo confirman en un estudio con 656 adultos: el aceite de oliva virgen extra se asocia con mejor función cognitiva en personas mayores, y el refinado no tiene el mismo efecto
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Los científicos lo confirman en un estudio con 656 adultos: el aceite de oliva virgen extra se asocia con mejor función cognitiva en personas mayores, y el refinado no tiene el mismo efecto

Este aceite también se asocia con una mayor diversidad bacteriana.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una señora mayor echando aceite en una cuchara
Una señora mayor echando aceite de oliva virgen extra en una cuchara.Getty Images

En la cocina mediterránea hay ingredientes que no necesitan presentación, y el aceite de oliva virgen extra es probablemente el más emblemático de todos. Presente en desayunos, ensaladas y guisos, ha pasado de ser un simple básico culinario a convertirse en un símbolo de alimentación saludable. Ahora, la ciencia vuelve a ponerlo en el centro del debate por su posible papel la salud del cerebro con el paso de los años.

Un nuevo estudio realizado en el marco del proyecto PREDIMED-Plus ha analizado a 656 adultos de entre 55 y 75 años con sobrepeso y síndrome metabólico y ha encontrado una asociación clara entre el consumo habitual de aceite de oliva virgen y una mejor función cognitiva en la vejez. Los participantes se sometieron a cuestionarios dietéticos, análisis de heces para estudiar la microbiota y pruebas neuropsicológicas repetidas a lo largo del seguimiento.

El trabajo, que ha sido publicado en Microbiome, fue realizado por investigadores de la Universitat Rovira i Virgili (URV), el IISPV y el CIBEROBN, quienes analizaron durante dos años los hábitos alimentarios, la microbiota intestinal y el rendimiento cognitivo de los participantes, dentro del marco del estudio PREDIMED-Plus. Los resultados dejan ver una diferencia clara entre tipos de aceite.

  Una botella y una aceitera con aceite de oliva virgen.EFE

Virgen vs. refinado

La clave, según el estudio, estaría en su relación con la microbiota intestinal, ya que quienes consumían más aceite de oliva virgen mostraron una mejor evolución cognitiva y una mayor diversidad bacteriana. Por otro lado, el aceite de oliva común o refinado se relacionó con menor diversidad microbiana y una aceleración del deterioro cognitivo. En ese contexto, los investigadores señalan a Adlercreutzia como un posible mediador de esta asociación beneficiosa.

¿Por qué importa tanto distinguir entre uno y otro? Porque el aceite virgen se obtiene por procedimientos mecánicos y conserva más compuestos bioactivos, como polifenoles, antioxidantes y vitaminas, mientras que el refinado pierde buena parte de esos elementos durante el procesado industrial. Los investigadores sostienen que esa diferencia podría explicar por qué no todos los aceites de oliva ofrecen el mismo perfil de beneficios para el cerebro.

No obstante, cabe destacar que este se trata de un estudio observacional, no de un ensayo clínico que permita demostrar causalidad. Aun así, coincide con otros estudios científicos que asocian la dieta mediterránea, con el aceite de oliva como grasa principal, con mejor salud cognitiva y menor riesgo de muerte relacionada con demencia. Y es que en un momento en el que el deterioro cognitivo y la demencia preocupan cada vez más por el envejecimiento de la población, es importante recordar que la calidad de la grasa importa.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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