Hay casas reales en las que se permite que quienes no están llamados a asumir el trono tengan sus propias carreras al margen de la representación oficial. Otras, sin embargo, tras experimentos que no salieron bien y que pueden poner en peligro la imagen de la institución, han dejado claro que o estás dentro, o estás fuera.

Este es el caso de la casa real británica, que tras ver cómo el príncipe Eduardo y Sophie Rhys-Jones traían problemas por hacer negocios, se les dio suficiente trabajo para que volvieran al redil. Aquello salió bien y son dos miembros muy valorados.

El príncipe Andrés en la Royal Navy en Londres. Tim Graham Photo Library via Get

Sin embargo, no siempre ocurre lo mismo. El tercer hijo de Isabel II y el duque de Edimburgo no era tan fácil como su hermano pequeño. De hecho ha sido calificado como una persona particularmente difícil. ¿Qué hacer con un príncipe con ansias de grandeza que se va alejando de la línea sucesoria y que no tiene ni las aptitudes ni actitudes de otros miembros de la dinastía?

Algunos podrían pensar que se buscara la vida por sí mismo, o que sería mejor un perfil bajo. Pero Su Alteza Real el príncipe Andrés de Reino Unido, duque de York y con muchos títulos y honores que ha perdido tras su merecida caída en desgracia, no iba a estar dispuesto a aceptar cualquier cosa.

El príncipe Andrés, acompañante de la reina Isabel II en el homenaje al duque de Edimburgo en la Abadía de Westminster un año después de su muerte. RICHARD POHLE

Y lo peor es que su madre, la reina Isabel, sentía debilidad por el tercero de sus vástagos y no dudó en hacer todo lo posible por él pese a que ya entonces podría parecer que no estaba capacitado.

Pero como blood is thicker than water -la sangre es más espesa que el agua-, Isabel II se aseguró de su hijo recibiera lo que ella pensaba que merecía. Y en aquel momento, cuando terminaba el siglo XX y comenzaba el XXI, su deseo era que Andrés fuera nombrado Representante Especial del Reino Unido para el Comercio Internacional y la Inversión.

Isabel II junto a su primo, el duque de Kent, cuya retirada posibilitó que Andrés tomara su cargo Max Mumby via Getty Images

Se trataba de cargo dependiente del Gobierno y de UK Trade & Investment que había ostentado el duque de Kent, primo hermano de Isabel II y una figura intachable. Como el duque quería retirarse, Isabel II creyó conveniente que su hijo Andrés se quedara con un cargo de alto nivel para así contentar y entretener al entonces conocido como duque de York, que por aquel tiempo iba a finalizar su carrera en la Marina británica.

Andrés solo quería visitar países sofisticados

¿Quién dice esto? Los documentos. ¿Cómo lo sabemos? Porque en febrero de 2026, fecha en la que Andrés fue detenido durante 11 horas bajo sospecha de mala conducta en un cargo público precisamente por la labor profesional en cuestión, los liberaldemócratas propusieron una votación que forzó la publicación de los archivos relacionados con Mountbatten-Windsor, una iniciativa que contó con el apoyo del Partido Laborista en la Cámara de los Comunes.

El expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor en la Misa de Pascua 2025 en Windsor Castle Max Mumby/Indigo

Estos documentos se han conocido este jueves 21 de mayo y han arrojado luz sobre un asunto que vuelve a salpicar a Isabel II, fallecida en 2022 tras 70 años y 214 días de reinado prácticamente intachable, pero que tuvo sombras muy asociadas a su interés en proteger a su hijo Andrés.

En estos papeles revelados y a los que ha tenido acceso BBC, aparece por escrito que era el deseo de la reina Isabel II que su hijo sucediera al duque de Kent como Representante Especial del Reino Unido para el Comercio Internacional y la Inversión. Se dice además que estaba "muy interesada" en que el ahora expríncipe lograra desempeñar un "papel destacado en la promoción de los intereses nacionales".

Andrés Mountbatten-Windsor en 2011, poco antes de renunciar como Representante Especial del Reino Unido para el Comercio e Inversiones Internacionales Dan Kitwood

Así lo expresó Sir David Wright, entonces director ejecutivo de British Trade International, en un memorando que envió al por aquel momento secretario de Asuntos Exteriores, Robin Cook, en febrero de 2000, destacando que Isabel II consideraba que su hijo era la persona idónea para el papel.

"Ningún otro miembro de la familia real estaría disponible para suceder al duque de Kent. Que el duque de York asuma su papel parece lo más lógico", señalan también los documentos. Sin embargo, no se trataba de un cargo que tuviera que estar en manos de un miembro de la casa real.

Pero hay más. El expríncipe parecía tener interés en visitar países más ricos sofisticados y llegó a quejarse a un asistente de tener que viajar a naciones subdesarrolladas. "Tendía a preferir los países más sofisticados y avanzados en tecnología" y que era "particularmente bueno en asuntos de alta tecnología, comercio, juventud, eventos culturales, con una preferencia por el ballet en lugar del teatro, la Commonwealth y los asuntos militares y exteriores".

El príncipe Andrés en su etapa final como representante especial de Comercio e Inversión del Reino Unido en 2011. Dan Kitwood

Por otro lado, su secretario privado dejó claro que no se debían ofrecer "al duque de York eventos de golf en el extranjero". Como amante de este deporte, quería aprovechar sus viajes financiados por los contribuyentes para jugar al golf. Por ello, al tratarse de un asunto privado, no se le podía ver públicamente jugando al golf durante sus misiones comerciales.

Finalmente todo salió bien para Andrés Mountbatten-Windsor, que fue el único considerado para el puesto pese a que los documentos revelan dudas por su nula experiencia, y estuvo en él entre 2001 y 2011.

Dimitió cuando ya se conocían sus vínculos con Epstein. Fue precisamente al pedófilo uno de los que recibieron del expríncipe información confidencial que Andrés obtuvo de este cargo por el que ahora está en sospecha.