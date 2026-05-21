Silvio Rodríguez dice tener "listo" su Kalashnikov si EEUU ataca Cuba: "No lo pedí simbólicamente, lo pedí de verdad"

El pasado 18 de marzo, avisó en su blog personal que exigía su AKM (un rifle de asalto Kalashnikov) si Estados Unidos decidía invadir Cuba; lo decía "muy en serio", tanto que pocos días después el Gobierno cubano entregó una réplica del AKM y un fusil de combate al cantautor con el presidente, Miguel Díaz-Canel, como testigo; y, ahora, según ha trasladado el propio Silvio al periódico italiano La Reppublica, el arma ya está "lista".

El autor cubano recibió a la corresponsal italiana Laura Lucchini el mismo día en el que se conoció la acusación de Estados Unidos contra el expresidente Raúl Castro y justo después de que Silvio anunciara una gira por España. En la conversación, Silvio reitera que no pidió el Kalashnikov "simbólicamente". "Lo pedí de verdad. No me acostumbro a la idea de que extranjeros invadan mi país para derrocar al Gobierno. Si el Gobierno es problemático, somos los cubanos quienes debemos exigir el cambio, no un país extranjero. ¿Con qué derecho? Yo defiendo mi patria, la historia de Cuba me ha enseñado a defender la soberanía. Me siento parte de esa historia", defiende.

Si bien en la misma entrevista el autor reconoce que el Gobierno cubano "no actuó a tiempo" para solucionar los problemas económicos que atraviesa la isla, se muestra también convencido de que "el bloqueo y las sanciones están asfixiando gravemente el país". "Los cortes de combustible están provocando el colapso de la economía, la educación y la salud pública. Cuba tenía un sistema de salud y educación que Obama comparó con el de países desarrollados. Pero ahora hay decenas de miles de personas esperando ser operadas. Entre ellas, miles de niños. No hay medicamentos. Esta presión es, en realidad, un asesinato en masa, y deberíamos estar indignados", dice.

El trovador cubano exigió su AKM el pasado 18 de marzo en respuesta a un artículo que replicó en su blog personal, Segunda Cita, que actualiza a diario con opiniones propias y ajenas. Aquel artículo, titulado "Cuba en la encrucijada de un multilateralismo histórico", firmado por Josué Veloz Serrade, explicaba que "la actual crisis energética que atraviesa Cuba no es un accidente de la naturaleza ni una mera falla de infraestructura". "Es el punto álgido de un asedio geopolítico diseñado con precisión quirúrgica a lo largo de seis décadas. [...] Cuba no solo enfrenta la hostilidad del imperio, sino el abandono silencioso de aquellos que, en teoría, debieran disputar el orden unipolar", defendía su autor.

Este "abandono silencioso" es un tema que también han tratado en la entrevista con el medio italiano. "Ya no estamos en la Guerra Fría, y Cuba parece estar más sola", dice la periodista. "Rusia expresa su solidaridad, pero los gestos concretos han sido insuficientes...", continúa, a lo que Silvio responde: "Es cierto. Nunca hemos estado tan solos como ahora. Con la única excepción del gobierno mexicano. Vietnam, China y Rusia nos apoyan debido a lazos históricos, pero no en la medida necesaria", lamenta.

Este miércoles, Silvio Rodríguez anunció en sus redes sociales que a partir del próximo 1 de septiembre comenzará una gira por España hasta el 4 de octubre. El músico actuará en ocho ciudades: Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Valencia, A Coruña, Sevilla, Murcia y Madrid. "Espero que nos veamos", ha señalado en un vídeo.