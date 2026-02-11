Si sueles pronunciar fuerte la 'p' o la 't' puedes ser un supercontagiador de gripe: "Tienen 10 millones de veces más virus que el resto"

Durante la pandemia de COVID-19 todos nos familiarizamos con conceptos como paciente 0, curva de contagio, ARN mensajero y supercontagiadores.

Y aunque ahora parece que aquello queda lejos, los virus siguen formando parte de nuestra vida, incluso el coronavirus, y las investigaciones para frenarlos continúan.

Respecto a este último término, supercontagiadores son denominados las personas que desempeñan un papel desproporcionado en prácticamente cualquier brote de un patógeno respiratorio. "Algunas personas tienen 10 millones de veces más virus que otras", afirma Ainslie. "En el extremo superior, las concentraciones de partículas virales pueden alcanzar mil millones de copias por mililitro", afirma Kylie Ainslie, investigadora de enfermedades infecciosas del Instituto Peter Doherty de Infecciones e Inmunidad en Melbourne, en un artículo de la BBC.

En los últimos años se han realizado algunas investigaciones que tratan de determinar el perfil de estos para poder 'descargar' su potencial contagioso.

Estos estudios sugieren, por ejemplo, que el superpropagador típico tiene más probabilidades de ser hombre mayor de 40 años, aunque los científicos no logran encontrar causas biológicas de ello.

"También las personas con sobrepeso tienden a producir más gotitas respiratorias al respirar o toser", afirma Matthew Binnicker, director de virología clínica de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. A esto sí se le encuentra una explicación y es que el exceso de grasa en el pecho y la cavidad abdominal impide que los pulmones se expandan por completo y la respiración es más superficial y rápida.

Los supercontagiadores también pueden ser personas que hablan en voz alta, cantan o gritan cuando se enfadan: el habla en voz alta genera hasta 50 veces más aerosoles que el habla en voz baja.

Y lo más curioso: los sonidos 'T', 'K' y 'P', muy marcados probablemente también emiten algunas gotitas más, según Werner Bischoff, profesor de enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad Wake Forest en Carolina del Norte.