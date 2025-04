Sólo necesitas recordar estas 9 cosas a partir de los 60 años para saber que sigues teniendo buena memoria

La memoria, sobre todo la que afecta a sucesos o conocimientos más recientes, en ocasiones se debilita con la edad. A veces ocurre que la persona recuerda mejor cosas lejanas en el tiempo y no, por ejemplo, algo que pasó en los últimos días o qué fue lo último que cenó.

La buena noticia es que se puede ejercitar y una buena memoria es un indicador de buen estado cognitivo.

En La Razón han elaborado la lista de las nueve cosas que si, pasados los 60 años, se es capaz de recordar bien, significa que "tienes una mente más aguda que la de muchos jubilados".

Son las siguientes nueve. Puedes ir comprobando si haces check en todas:

Tu número de teléfono Nombres de amigos de la infancia La distribución de la casa en la que creciste cuando eras niños La letra de alguna canción La dirección de tu primera casa Cómo hacer un hobbie que hace tiempo que no practicas, como pintar o hablar un idioma Poder contar una anécdota del pasado La fecha de cumpleaños de un amigo al que no ves hace mucho tiempo Curiosidades de hace décadas

Como subrayan, si no se recuerda alguno de estos puntos, no pasa nada: "No recordarlos no implica una mala memoria, pero sí que puede que tengas que entrenarla".