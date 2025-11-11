Investiga las zonas del mundo con mayor longevidad y vuelve con una lección: "Aliméntate como lo hacen los centenarios"

La búsqueda del secreto de la eterna juventud ha estado presente a lo largo de la historia en multitud de mitos y leyendas. Ahora, los estudios científicos se enfocan en la búsqueda de las claves del estilo de vida de aquellas personas que han logrado una larga vida de forma saludable.

En estas investigaciones tienen especial relevancias las conocidas como zonas azules. Estas son regiones geográficas identificadas por el escritor y explorador Dan Buettner y su equipo, quienes estudiaron las áreas del mundo donde las personas tienen una esperanza de vida notablemente más larga y una alta incidencia de personas que viven hasta edades avanzadas.

Hasta ahora se han identificado cinco zonas azules, que incluyen áreas como la isla de Okinawa en Japón, la isla de Ikaria en Grecia, la península de Nicoya en Costa Rica, la región de Loma Linda en California (Estados Unidos) y la isla de Cerdeña en Italia. En estas zonas azules se han identificado una proporción de personas centenarias muy superior a la media, que comparten ciertos patrones de estilo de vida y factores socio-culturales que contribuyen a la longevidad de sus habitantes.

En sus estudios Buettner ha puesto el foco también en la importancia de lo que desayunamos. "Cuando pensamos en el desayuno, por ejemplo en Estados Unidos , solemos pensar en huevos y tocino, que contienen mucha grasa saturada, o cereales, que tienen mucha azúcar", aseguró el experto en longevidad, según ha publicado la revista Men's Health.

"En las zonas azules, donde los residentes alcanzan los 100 años de edad, el desayuno es sabroso, sencillo y rico en fibra . En algunos lugares consiste en legumbres y arroz; en otros, en una tostada con aguacate o una sopa minestrone", añadió Buettner.

"Comienza el día con un desayuno vegetal rico en fibra que te llene el estómago y te dé energía hasta la hora del almuerzo. Evita los cereales azucarados y el tocino graso. Empieza el día con plantas, no con alimentos procesados, y aliméntate como lo hacen los centenarios", aconsejó el experto.

Hasta ahora, la persona más vieja de España era la supercentenaria Angelina Torres Vallbona, pero este mismo martes fuentes de la familia han confirmado su fallecimiento a los 112 años, según ha informado EFE. Nacida el 18 de marzo de 1913 en el pueblo catalán de Bellvís (norte), la anciana vivía desde que era pequeña en Barcelona, a donde se trasladó con su familia tras el fallecimiento de su padre.

Según el portal especializado Longeviquest, Torres era la española de más edad en vida desde enero de 2025, tras los fallecimientos de la también catalana Maria Branyas (117) y la aragonesa Piedad Loriente Pérez (113 años).