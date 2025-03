Sufre un infarto con 46 años y pasa por alto síntomas de la semana anterior: "Pensé que había dormido mal"

El periódico italiano Il Messaggero ha recogido la historia que relató Nikki a través de su perfil de TikTok. Ella es una mujer de 46 años que, tal y como ha contado a sus seguidores, sufrió un ataque cardíaco cuyos síntomas no había identificado con esta patología.

Tal y como ha quedado recogido en el medio de comunicación italiano, la mujer notó un ligero dolor en el hombro y náuseas. Unas molestias que no achacó a la posibilidad de que fuera a sufrir un ataque al corazón.

Según El Messaggero, Nikki notó el primer síntoma, que fue el daño en el hombro, una semana antes del infarto. "Pensé que había dormido en la posición incorrecta o tal vez fue debido a la perimenopausia", ha asegurado que sopesó.

El día antes de que le diera el ataque volvió a notar ese dolor. En esa ocasión, junto con las náuseas. Y lo mismo le sucedió, de nuevo, el día que, finalmente, sufrió el infarto.

Esa jornada tenía cita con su médico por un momento ajeno a este. Le comentó los síntomas, a los que ya se había sumado un opresión en el pecho que le fue descendiendo por uno de los brazos.

"Me dijo que si me volvía a pasar debía acudir de inmediato a urgencias, pero no había necesidad de ir en ese momento porque ya no tenía síntomas", ha proseguido Nikki su relato. Una hora más tarde, empezó a notar las señales más clásicas. Como seguía en el hospital, pidió ayuda y se la brindaron.