¿Después de la cara llegan los 'dientes de Ozempic'? Un dentista revela los problemas dentales que pueden provocar estos fármacos

En los últimos años, los medicamentos como la semaglutida (Ozempic o Wegovy) o la tirzepatida (Mounjaro) se han convertido en fármacos habituales para tratar la diabetes y la obesidad, pero también como método para perder peso rápido especialmente entre rostros conocidos o adinerados.

La popularización de este tipo de medicamentos ha provocado que surjan nuevos conceptos como la 'cara de Ozempic', que se refiere a la pérdida de masa muscular y el aumento de la flacidez en el rostro después de una perder mucho peso de manera rápida.

Además, también se ha reportado que las personas que utilizan este tipo de fármacos sufren una pérdida de masa muscular en todo el cuerpo.

Ahora, además de cara de Ozempic, algunos dentistas están empezando a ver en su consulta algunos problemas dentales derivados de la utilización de compuestos como la semaglutida o la tirzepatida, por lo que ya se está comenzando a hablar del concepto 'dientes de Ozempic'.

"Es algo real", aseguró el dentista estadounidense Gerry Curatola, que comentó en el podcast Him&Her que estos nuevos fármacos "son maravillosos" pero "ralentizan el flujo biliar", lo que termina teniendo impacto en la salud de todo el cuerpo.

El dentista explica que estos fármacos "dejan la boca seca y los dientes comienzan a estar más frágiles" ya que reducen los niveles de vitamina D. "Estamos viendo una ratio de caries mayor y más recesión de encías", destacó Curatola.

Eso sí, el especialista recordó que todos estos problemas se pueden "controlar", pero que hay que tenerlos en cuenta si se está utilizando este tipo de medicación para tratarlo y evitar disgustos que posteriormente sean más complicados de solucionar.

¿Qué se puede hacer? Según Curatola, "hidratarse más de lo que lo hacían anteriormente, aumentar la ingesta de proteína y comprobar cómo están los niveles de vitamina D".