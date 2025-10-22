Un estudio de cuatro años demuestra que el teletrabajo hace que los empleados duerman más y coman mejor

Ha quedado científicamente demostrado: el teletrabajo mejora la salud de los empleados. Los principales motivos son que quienes cuentan con esa modalidad de trabajo duermen una mayor cantidad de horas y se alimentan de una forma más saludable que si acudieran de manera presencial a trabajar.

Tal y como recoge One Work Force, un estudio realizado durante cuatro años ha llegado a la conclusión de que el trabajo desde casa se traduce en un importante incremento del bienestar de los trabajadores.

Gracias al teletrabajo, los empleados gestionan su tiempo de una manera más eficiente al evitar los desplazamientos. Además, cabe destacar que esta modalidad de trabajo no perjudica al rendimiento profesional, que se mantiene estable.

En concreto, los investigadores han efectuado un seguimiento a empleados que teletrabajan. El periodo de observación comenzó con la pandemia, lo que ha permitido diferenciar entre los efectos reales y los temporales de trabajar desde casa.

En ese sentido, el estudio destaca que a raíz del teletrabajo "las personas dormían aproximadamente treinta minutos más cada noche, a medida que desaparecía el trayecto al trabajo".

"Los desplazamientos semanales consumían antes aproximadamente 4,5 horas para un trabajador habitual. (..) Cuando esta rutina se relajaba, la energía volvía y las mañanas se calmaban", se añade en la investigación.

La principal conclusión del estudio es que una parte del tiempo ganado al no tener que acudir presencialmente al puesto de trabajo, se ha invertido en actividades beneficiosas para la salud física y mental de los trabajadores: "Las personas dedican aproximadamente un tercio de este tiempo recuperado a actividades recreativas, entre las que se incluye el ejercicio físico".

En cuanto a la alimentación, en la investigación se subraya que "como la cantidad de tiempo es mayor, las comidas se han tomado con más calma, por lo que la planificación y el reparto de raciones se han vuelto más fáciles".