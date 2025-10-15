Stephan Grünewald, psicólogo, habla sin filtros sobre el teletrabajo: "Pierdes el contacto contigo mismo y con la realidad"

Más de cinco años después de que buena parte de la población mundial tuviera que quedarse en casa ante el miedo a la propagación de la pandemia por el covid-19, la opción de trabajar desde nuestros propios hogares se ha ido asentando en múltiples negocios y empresas. Y ya está claro que el teletrabajo ha llegado para quedarse.

Aunque esto acarrea muchos beneficios para multitud de trabajadores, Stephan Grünewald, quien se considera a sí mismo como "el psicólogo que más ha abordado el estado de ánimo" de los alemanes "en los últimos veinte años", explicó en una entrevista con el medio Süddeutsche Zeitung Magazin algunos inconvenientes a tener en cuenta sobre el teletrabajo.

En un momento de la entrevista el psicólogo señaló que "estamos en un estado constante de aislamiento, lo que nos lleva a un creciente aislamiento del mundo". "Si trabajas desde casa tres días a la semana, no tienes ningún encuentro con el mundo exterior en esos tres días. No estás en el metro con gente que huele diferente, no estás en el ajetreo, no notas las estaciones. Es como estar sentado en un baño caliente durante demasiado tiempo, pierdes el contacto contigo mismo y con la realidad", remarcó.

"La paradoja es que, cuanto más nos retiramos al círculo de personas con ideas afines, cuanto más hablamos con la IA que refuerza nuestras actitudes, más crece el aislamiento porque ya no estamos conectados con lo exterior. Si imaginas que vives en un barrio donde todas las casas son iguales, todos los jardines son iguales, entonces el mero hecho de que tu vecino tenga una raya del pelo diferente te lleva a la xenofobia porque estás atrapado en tu propia semejanza", agregó al desarrollar la respuesta a "por qué mucha gente vota a la derecha cuando su situación económica es peor que la de sus padres".

Al ser cuestionado específicamente sobre el teletrabajo, Grünewald apuntó que muchas personas mayores "se han adaptado a la comodidad del teletrabajo y ya no tienen ganas de interactuar socialmente. Pero generalmente confían en que pueden hacerlo". Esto, sin embargo, es distinto en los jóvenes, ya que "no tienen la experiencia de que entrar en un conflicto real no conllevará una muerte social".

"En mi opinión, el error que cometieron las escuelas después de 2022 fue centrarse principalmente en ponerse al día con el material. Deberían haber aprovechado el tiempo para crear más excursiones, foros de discusión y eventos sociales para ofrecer cursos de actualización social. El material habría sido secundario; la escuela es esencialmente una escuela de vida, y eso se suspendió debido a los confinamientos", subrayó.