Un experto en nutrición comparte un truco crucial para quien necesite comer menos: "Aunque estés saciado vas a intentar terminarlo"

¿Sabías que puedes engañar al cuerpo para controlar tu sensación de hambre? Cuando pensamos en el apetito, solemos percibirlo como un instinto primitivo y totalmente incontrolable. Al fin y al cabo, alimentarse es nuestro principal mecanismo de supervivencia. Sin embargo, recientes avances científicos han demostrado que tenemos mucho más control sobre lo que ingerimos del que nos creemos.

Para poner un poco de orden en nuestros hábitos, el experto en nutrición Ismael Galancho ha pasado por los micrófonos del pódcast del presentador español Uri Sabat. Durante la charla, el especialista ha querido subrayar los dos grandes pilares que sostienen un estilo de vida realmente saludable: la dieta y el ejercicio físico.

"Necesitas entrenar fuerza más que lavarte los dientes"

Respecto a la actividad física, el nutricionista malagueño no se anda con rodeos y hace especial hincapié en abandonar el sedentarismo y centrarse en el fortalecimiento muscular.

“Todo el mundo debería entrenar fuerza; necesitas eso más que lavarte los dientes”, sostiene de forma rotunda. En este mismo sentido, destaca la importancia de mantener una vida activa. “Nosotros, los seres humanos, hemos evolucionado durante millones de años con patrones altos de actividad física. El ejercicio es como respirar”, complementa.

Ajustes en la dieta y el peligro de 'comer por los ojos'

El segundo pilar para Galancho es establecer unos buenos hábitos alimenticios. El andaluz recomienda seguir la dieta mediterránea, pero aplicándole unas cuantas modificaciones clave para adaptarla a la actualidad.

Fundamentalmente, aconseja reducir drásticamente el consumo de carnes rojas y de bebidas alcohólicas (como el vino tinto, desmintiendo el mito de la copita diaria), e intentar aumentar considerablemente la ingesta de vegetales. Eso sí, aclara que sus planes nutricionales nunca son restrictivos y siempre se basan en una estructura flexible.

Pero el verdadero problema al que nos enfrentamos hoy en día no es solo lo que comemos, sino cuánto comemos. Galancho señala que, históricamente, la sociedad ha ido aumentando el tamaño de las raciones de forma desproporcionada, lo que se traduce en un incremento calórico brutal.

Es aquí donde entra en juego la psicología. Las personas tendemos a dejar el plato limpio por pura inercia; se trata de un comportamiento intrínsecamente humano.“Aunque estés saciado, vas a intentar terminarlo”, describe el experto. A esta inercia la denomina "el efecto del plato vacío".

Para solventar esta trampa mental y evitar comer de más sin darnos cuenta, el especialista aconseja un truco visual tan simple como efectivo: reducir el tamaño de los platos en casa. Al servir la comida en una vajilla más pequeña, el cerebro percibe que la ración es abundante, nos saciamos antes y evitamos devorar por el simple hecho de ver comida sobrante.