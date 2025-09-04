Una doctora enseña los cinco pescados que tienen menos mercurio y más omega 3

Una imagen de archivo de una una pescadería

Comer pescado no es sólo seguro, sino también saludable. Las autoridades sanitarias, de hecho, aconsejan el consumo de hasta 3 o 4 raciones de pescado por semana para la población en general, intentando variar de especies y entre pescado blanco y azul.

Sí se establecen la recomendación especial de evitar ciertas especies para población vulnerable, como niños menores de diez años y embarazadas o mujeres que dan el pecho en cuanto a las cuatro especies con más alto contenido en mercurio: pez espada/ emperador, atún rojo, tiburón y lucio. Para niños a partir de 10, se aconseja no exceder los 120 gramos al mes.

La doctora Sara Marín Berbell, que está detrás de la cuenta @uncafecontudoctora, ha explicado en su cuenta de Instagram por qué hay algunos pescados que acumulan más mercurio que otros. Como muestra muy gráficamente, se debe a que están en lo más alto de la cadena alimenticia.

Es el caso del atún, que es un depredador. Sin embargo, por ejemplo el salmón, como se alimenta de peces pequeñitos, no llega a acumular tanto.

La doctora Marín también enumera las cinco especies de pescado que, además de contener poco mercurio, son ricas en omega 3, tan interesante para nuestro organismo. Son la sardina, la caballa, el ya mencionado salmón, la anchoa o boquerón y la merluza.

Como apunta, son especialmente aconsejables para mujeres en menopausia o perimenopausia, para personas mayores y para personas con problemas digestivos inflamatorios.

En líneas generales, lo ideal es comer pescado variado y no abusar de los que puedan contener más mercurio, como el atún rojo.