Una podóloga explica por qué usa Crocs a pesar de las críticas

A algunos le horrorizan y a otros les encantan, las Crocs son unos zapatos que no dejan a nadie indiferente. Tradicionalmente denostado, se ha llegado a alzar como un calzado de lujo y una opción cómoda para numerosos celebrities en las alfombras rojas.

No obstante, los podólogos y especialistas no se han mostrado muy conformes con esta moda y han advertido de los riesgos que conlleva para la salud del pie. El podólogo Adam Hotchkiss recordó en Healthline que "una de las principales preocupaciones de los Crocs es su falta de soporte para el arco", lo que a largo plazo puede provocar una presión adicional sobre la fascia plantar, que es el tejido grueso que hay en la planta del pie y hace las veces de amortiguador, derivando en una fascitis plantar.

Sin embargo, la podóloga Lara Lorenzo ha roto una lanza a favor de estas zapatillas, que ella misma usa, y las ha recomendado en un vídeo de TikTok, siempre para determinados usos y con ciertas condiciones.

"No es el calzado ideal, pero en mi trabajo me viene bien y me es cómodo porque me permite descalzarme en un segundo para explicarles a mis pacientes la biomecánica del pie y que se entienda un poquito mejor", se ha justificado.

Tal y como ha mostrado en el vídeo, ella le coloca unas plantillas para que el pie "esté en reposo" y no le hagan daño. Por un lado, recuerda que "si se usan sin calcetines, con el contacto con el plástico el pie apesta" y, por otro lado, señala que "como no tiene nada que sujete el pie, normalmente se deforma hacia dentro, ya que no hay una estructura que refuerce el arco interno del pie".

Para evitarlo, recuerda que le mete unas plantillas para una mayor sujeción, además de utilizarlas con la tira posterior para "no engarrotar los dedos". Aunque ella recalca que las usa porque no pasa mucho tiempo de pie ni caminando, para lo que no estaría recomendado, enfatiza que "no es lo ideal".