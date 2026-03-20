Santiago Ávila, experto en comportamiento organizacional: "El mediocre sí sabe lo que tiene que hacer, pero prefiere no hacerlo mejor porque no quiere crecer"

El experto en comportamiento organizacional Santiago Ávila ha generado debate en redes sociales tras la difusión de un video en TikTok en el que reflexiona sobre dos perfiles de personas que, según explica, pueden afectar negativamente tanto la vida propia como la de los demás.

"Hay dos tipos de personas que pueden arruinar tu vida y casi nadie los distingue. No todos los errores vienen del desconocimiento. Algunos vienen desde la actitud", señala en el video el experto, que describe al primero como alguien que actúa sin pensar en las consecuencias.

"El estúpido no piensa en las consecuencias. Le hace daño a sí mismo y también a los demás. Y casi siempre le da igual", afirma. En contraste, define al mediocre como una persona consciente de lo que debería hacer, pero que decide no esforzarse.

"Por su parte, el mediocre sí sabe lo que tiene que hacer. Pero prefiere no hacerlo mejor. Hace lo mínimo. Le da igual crecer. Le da igual mejorar", agrega el mismo, que insiste en que ambos perfiles representan formas distintas de sabotaje personal y colectivo.

"Estúpido y mediocre. Dos perfiles distintos. Dos formas de sabotear tu vida y la de los demás", subraya. Identificar estas conductas, según sus palabras, no tiene como objetivo juzgar, sino proteger los propios recursos emocionales y de tiempo. "Identificarlos no es para juzgar. Es para proteger tu tiempo y tu energía", destaca.

En esa línea, propone estrategias diferentes frente a cada caso. "Si detectas al estúpido evita riesgos innecesarios. Si detectas al mediocre no pierdas tu motivación por sus límites. Evita el estúpido. No te frustres con el mediocre", defiende el experto en la publicación, donde ya acumula más de 2.000 'me gusta' y 80 comentarios.