Un experto climatológico compara lo que pasó en 2025 en Barcelona y Reino Unido y acaba sacando esta conclusión
Iain Cameron lo ha contado en X.
Iain Cameron, uno de los expertos principales en superficies nevadas, ha utilizado en sus redes sociales los casos de Barcelona y del País Vasco para hablar sobre una percepción a nivel meteorológico que hay en España (y también en Reino Unido) y que no es del todo exacta.
Cameron ha compartido tanto un mapa con la cantidad de lluvia que ha caído en suelo británico durante el año 2025 y otro respecto a lo mismo pero en España. El especialista se ha fijado en Barcelona.
"Existe la impresión de que llueve mucho en el Reino Unido. Sin embargo, algunas zonas de España, consideradas a menudo un país muy seco, reciben mucha más lluvia que gran parte de Escocia", ha comenzado esgrimiendo el experto.
Además, el autor de El hielo desaparecidos: los diarios de un cazador de nieve ha puesto a continuación el foco en estas dos zonas españolas: "Barcelona (flecha roja) es más lluviosa que Elgin, en la costa de Moray. East Lothian es considerablemente más seco que Bilbao".
Reacciones en redes
Cameron ha recibido respuestas como las siguientes, en las que han hablado sobre el clima en España. Algunas han sido las siguientes:
- "La gente en el Reino Unido piensa que el clima en España es el mismo que ven en Benidorm o Tenerife, pero cuando les digo que en mi ciudad natal nieva y que tenemos temperaturas bajo cero en invierno, me miran con asombro".
- "Mi experiencia viviendo en España es que ¡llueve todo a la vez! Puede ser espectacular. Pero hay muchas más horas de sol".
- "Es muy difícil generalizar sobre España. El clima definitivamente no es una de esas generalizaciones. Creer que España es un país seco demuestra una profunda ignorancia".
- "Eso se debe a que una gran mayoría de los británicos visitan las regiones mediterráneas de España, pero muy pocos van a la costa norte y atlántica (Galicia, Asturias, País Vasco). Allí se sentirán totalmente como en casa".