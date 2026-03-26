Un experto climatológico compara lo que pasó en 2025 en Barcelona y Reino Unido y acaba sacando esta conclusión

Iain Cameron, uno de los expertos principales en superficies nevadas, ha utilizado en sus redes sociales los casos de Barcelona y del País Vasco para hablar sobre una percepción a nivel meteorológico que hay en España (y también en Reino Unido) y que no es del todo exacta.

Cameron ha compartido tanto un mapa con la cantidad de lluvia que ha caído en suelo británico durante el año 2025 y otro respecto a lo mismo pero en España. El especialista se ha fijado en Barcelona.

"Existe la impresión de que llueve mucho en el Reino Unido. Sin embargo, algunas zonas de España, consideradas a menudo un país muy seco, reciben mucha más lluvia que gran parte de Escocia", ha comenzado esgrimiendo el experto.

Además, el autor de El hielo desaparecidos: los diarios de un cazador de nieve ha puesto a continuación el foco en estas dos zonas españolas: "Barcelona (flecha roja) es más lluviosa que Elgin, en la costa de Moray. East Lothian es considerablemente más seco que Bilbao".

Reacciones en redes

Cameron ha recibido respuestas como las siguientes, en las que han hablado sobre el clima en España. Algunas han sido las siguientes: