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Un experto climatológico compara lo que pasó en 2025 en Barcelona y Reino Unido y acaba sacando esta conclusión
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Un experto climatológico compara lo que pasó en 2025 en Barcelona y Reino Unido y acaba sacando esta conclusión

Iain Cameron lo ha contado en X. 

Alfredo Pascual
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Lluvia en Sevilla
Dos personas se protegen de la lluvia.Getty Images

Iain Cameron, uno de los expertos principales en superficies nevadas, ha utilizado en sus redes sociales los casos de Barcelona y del País Vasco para hablar sobre una percepción a nivel meteorológico que hay en España (y también en Reino Unido) y que no es del todo exacta. 

Cameron ha compartido tanto un mapa con la cantidad de lluvia que ha caído en suelo británico durante el año 2025 y otro respecto a lo mismo pero en España. El especialista se ha fijado en Barcelona.

"Existe la impresión de que llueve mucho en el Reino Unido. Sin embargo, algunas zonas de España, consideradas a menudo un país muy seco, reciben mucha más lluvia que gran parte de Escocia", ha comenzado esgrimiendo el experto. 

Además, el autor de El hielo desaparecidos: los diarios de un cazador de nieve ha puesto a continuación el foco en estas dos zonas españolas: "Barcelona (flecha roja) es más lluviosa que Elgin, en la costa de Moray. East Lothian es considerablemente más seco que Bilbao".

Reacciones en redes

Cameron ha recibido respuestas como las siguientes, en las que han hablado sobre el clima en España. Algunas han sido las siguientes:

  • "La gente en el Reino Unido piensa que el clima en España es el mismo que ven en Benidorm o Tenerife, pero cuando les digo que en mi ciudad natal nieva y que tenemos temperaturas bajo cero en invierno, me miran con asombro".
  • "Mi experiencia viviendo en España es que ¡llueve todo a la vez! Puede ser espectacular. Pero hay muchas más horas de sol".
  • "Es muy difícil generalizar sobre España. El clima definitivamente no es una de esas generalizaciones. Creer que España es un país seco demuestra una profunda ignorancia".
  • "Eso se debe a que una gran mayoría de los británicos visitan las regiones mediterráneas de España, pero muy pocos van a la costa norte y atlántica (Galicia, Asturias, País Vasco). Allí se sentirán totalmente como en casa".

 

Alfredo Pascual
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Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

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