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La nieta de Picasso lo describió como un "déspota misógino que las sometía a su sexualidad animal, las domesticaba y luego las aplastaba en sus lienzos"
Cultura
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La nieta de Picasso lo describió como un "déspota misógino que las sometía a su sexualidad animal, las domesticaba y luego las aplastaba en sus lienzos"

Unas dinámicas personales que se plasmaron en su obra.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Pablo Picasso de pie junto a un helecho verde, con los brazos cruzados y vistiendo un suéter de cachemir.
Pablo Picasso de pie junto a un helecho verde con los brazos cruzados.Getty Images

Pablo Picasso es, sin duda, uno de los pintores más reconocidos de la historia española y un nombre que evoca creatividad, innovación y revolución en el arte. Pero detrás del mito del genio, no todo es brillante: la vida personal del artista estuvo marcada por relaciones conflictivas y abusivas que hoy arrojan una sombra sobre su legado. La mirada de quienes vivieron junto a él nos invita a conocer otra versión más humana de Picasso.

En ese contexto, la voz de su nieta, Marina Picasso, cobra especial relevancia. Lejos de alimentar el mito familiar, sus palabras dibujan un retrato duro y sin concesiones del artista, al que describe como un hombre que ejercía un profundo control sobre las mujeres de su entorno. Su testimonio no solo pone el foco en la cara más íntima del pintor, sino que reabre el debate sobre hasta qué punto es posible admirar la obra del artista sin tener en cuenta la huella que dejó en la vida de quienes le rodearon.

Las palabras de Marina no aparecen como una opinión aislada, sino como parte de un relato más amplio que cuestiona la imagen tradicional de Picasso. “Las sometía a su sexualidad animal, las domesticaba, las hechizaba, las devoraba y luego las aplastaba en sus lienzos”, cuenta la creadora de contenido Sandra Moruiz en un vídeo publicado en su canal de YouTube donde recoge el testimonio de la nieta del célebre artista.

¿Se puede separar la obra del artista?

Según ella, estos patrones de manipulación y abuso se repitieron a lo largo de toda la vida de Picasso. Lo definió además como un “déspota misógino capaz de emponzoñar y destruir a todos los que estaban a su alrededor”. Una afirmación que resume con crudeza la huella emocional que, según su testimonio, el artista dejó en muchas de las mujeres que formaron parte de su vida y en su propio entorno más cercano.

El testimonio coincide con investigaciones recientes que analizan las relaciones de Picasso con mujeres como Olga Koklova, María Teresa Walter, Dora Maar o François Gilot. Estas relaciones, según diversos estudios, estuvieron marcadas por celos extremos, violencia psicológica e incluso física, además de un control total sobre la vida y la carrera artística de sus parejas.

Algunos críticos de arte han señalado que la influencia de estas dinámicas personales no solo se limitaba a la vida privada de Picasso, sino que también se plasmaban en su obra. Las mujeres que aparecían en sus cuadros a menudo estaban retratadas con cuerpos fragmentados, rostros angulosos o deformados, lo que algunos interpretan como un reflejo de las tensiones y abusos que vivieron a su lado.

Este enfoque plantea un debate incómodo sobre si es posible separar la obra del artista de su vida personal. Mientras muchos siguen admirando a Picasso únicamente por su contribución al arte, voces como la de Marina Picasso invitan a reconsiderar esa postura y a mirar más de cerca la historia de las mujeres que convivieron con él. Un debate que, lejos de cerrarse, sigue obligando a replantear cómo miramos el legado de los grandes nombres de la cultura.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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