La nieta de Picasso lo describió como un "déspota misógino que las sometía a su sexualidad animal, las domesticaba y luego las aplastaba en sus lienzos"

Pablo Picasso es, sin duda, uno de los pintores más reconocidos de la historia española y un nombre que evoca creatividad, innovación y revolución en el arte. Pero detrás del mito del genio, no todo es brillante: la vida personal del artista estuvo marcada por relaciones conflictivas y abusivas que hoy arrojan una sombra sobre su legado. La mirada de quienes vivieron junto a él nos invita a conocer otra versión más humana de Picasso.

En ese contexto, la voz de su nieta, Marina Picasso, cobra especial relevancia. Lejos de alimentar el mito familiar, sus palabras dibujan un retrato duro y sin concesiones del artista, al que describe como un hombre que ejercía un profundo control sobre las mujeres de su entorno. Su testimonio no solo pone el foco en la cara más íntima del pintor, sino que reabre el debate sobre hasta qué punto es posible admirar la obra del artista sin tener en cuenta la huella que dejó en la vida de quienes le rodearon.

Las palabras de Marina no aparecen como una opinión aislada, sino como parte de un relato más amplio que cuestiona la imagen tradicional de Picasso. “Las sometía a su sexualidad animal, las domesticaba, las hechizaba, las devoraba y luego las aplastaba en sus lienzos”, cuenta la creadora de contenido Sandra Moruiz en un vídeo publicado en su canal de YouTube donde recoge el testimonio de la nieta del célebre artista.

¿Se puede separar la obra del artista?

Según ella, estos patrones de manipulación y abuso se repitieron a lo largo de toda la vida de Picasso. Lo definió además como un “déspota misógino capaz de emponzoñar y destruir a todos los que estaban a su alrededor”. Una afirmación que resume con crudeza la huella emocional que, según su testimonio, el artista dejó en muchas de las mujeres que formaron parte de su vida y en su propio entorno más cercano.

El testimonio coincide con investigaciones recientes que analizan las relaciones de Picasso con mujeres como Olga Koklova, María Teresa Walter, Dora Maar o François Gilot. Estas relaciones, según diversos estudios, estuvieron marcadas por celos extremos, violencia psicológica e incluso física, además de un control total sobre la vida y la carrera artística de sus parejas.

Algunos críticos de arte han señalado que la influencia de estas dinámicas personales no solo se limitaba a la vida privada de Picasso, sino que también se plasmaban en su obra. Las mujeres que aparecían en sus cuadros a menudo estaban retratadas con cuerpos fragmentados, rostros angulosos o deformados, lo que algunos interpretan como un reflejo de las tensiones y abusos que vivieron a su lado.

Este enfoque plantea un debate incómodo sobre si es posible separar la obra del artista de su vida personal. Mientras muchos siguen admirando a Picasso únicamente por su contribución al arte, voces como la de Marina Picasso invitan a reconsiderar esa postura y a mirar más de cerca la historia de las mujeres que convivieron con él. Un debate que, lejos de cerrarse, sigue obligando a replantear cómo miramos el legado de los grandes nombres de la cultura.