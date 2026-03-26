Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Las máscaras LED de luz roja cuestan hasta 350 euros pero los estudios que las respaldan no tienen grupo de control: así funciona el marketing que vende "linternitas a precio de oro"
Salud
Salud

Las máscaras LED de luz roja cuestan hasta 350 euros pero los estudios que las respaldan no tienen grupo de control: así funciona el marketing que vende "linternitas a precio de oro"

Muchos de estos dispositivos se apoyan en evidencias débiles.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una máscara LED que emite luz roja y que promete un tratamiento regenerativo aplicado a una mujer joven.
Tratamiento regenerativo con máscara LED aplicado a una mujer joven.Getty Images

La luz roja lleva años colándose poco a poco en clínicas, gimnasios y rutinas de cuidado personal, envuelta en promesas que suenan a ciencia futurista: estimular las células, mejorar la piel o aliviar molestias sin esfuerzo. La idea no es descabellada, ya que tiene base científica y se estudia desde hace décadas, pero entre lo que ocurre en un laboratorio y lo que prometen algunos dispositivos domésticos hay un trecho importante.

En ese terreno intermedio es donde han proliferado productos como las máscaras LED faciales, que pueden alcanzar precios de hasta 350 euros y se presentan como soluciones milagrosas. El problema es que buena parte de los estudios que respaldan sus beneficios son limitados: muestras pequeñas, resultados difíciles de reproducir y, en algunos casos, sin algo tan básico como un grupo de control que permita comparar. Así, distinguir entre un efecto real y una simple percepción de mejora se vuelve una tarea realmente complicada.

Este tipo de ‘gadget’ de bienestar y estética promete mejorar la piel, acelerar la recuperación muscular, aliviar el dolor o incluso ayudar contra la caída del cabello. Sin embargo, voces críticas como Sandra Ortonobes, graduada en Ciencias Biomédicas y creadora del canal divulgación La Hiperactina, advierten que muchos de estos dispositivos se apoyan en evidencias débiles y en estrategias de marketing muy pulidas, hasta el punto de bautizarlos con ironía como “linternitas a precio de oro”.

Del laboratorio a casa

Esta terapia basada en luz roja e infrarroja se conoce con el nombre de fotobiomodulación, y aunque su fundamento científico resulta prometedor, su aplicación práctica dista mucho de ser tan sencilla como sugieren algunos anuncios. En condiciones controladas, ciertos tipos de luz pueden influir en el comportamiento de las células, especialmente en la producción de energía a nivel mitocondrial. Sin embargo, trasladar ese efecto a dispositivos domésticos plantea muchas incógnitas.

No todos tienen la potencia adecuada, ni utilizan las longitudes de onda correctas, ni se emplean bajo las condiciones precisas que se estudian en laboratorio. “Lo que le sucede a una célula bajo un láser de precisión en un laboratorio es una cosa, y lo que una máscara LED le hace a tu rostro es otra muy distinta”, asegura la experta. Algunas marcas aseguran que sus dispositivos reducen imperfecciones o favorecen la regeneración, pero la evidencia disponible sigue siendo limitada.

Una adolescente usa su mascarilla facial LED roja (terapia de luz roja) mientras se relaja en el sofá de su casa y mira su móvil
  Una adolescente usa su mascarilla facial LED roja mientras se relaja en el sofá de su casa.Getty Images

Una cosa es que la luz roja pueda tener un efecto biológico notorio; otra muy distinta es que una máscara doméstica, comprada online y usada unos minutos al día, alcance la potencia y la precisión necesarias para reproducir lo que se estudia en laboratorios. Si el dispositivo no replica esas condiciones, los resultados difícilmente serán comparables, y lo que se vende como innovación tecnológica puede quedarse, en la práctica, en un efecto mucho más modesto del que promete.

Al igual que con las máscaras LED, también se venden cascos o cepillos láser para propiciar el crecimiento del cabello. Hay estudios que apuntan a cierto beneficio, pero buena parte de esa investigación está financiada por las propias empresas que venden los dispositivos. Eso no invalida automáticamente los resultados, pero sí obliga a leerlos con lupa. En definitiva, estos productos pueden aportar algún efecto leve, pero todavía no hay evidencia sólida que justifique el precio ni las expectativas que generan.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para macami
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos