Sí, existe una FP oficial que te forma para ser dietista y entrenador personal

Durante años, miles de jóvenes apasionados por el deporte y la nutrición se han hecho la misma pregunta: ¿por qué no podían formarse de manera oficial en ambas disciplinas a la vez?

Hasta ahora, la respuesta siempre era la misma: porque el sistema educativo los separa. Una parte del conocimiento se enseñaba en los ciclos de dietética, la otra en cursos relacionados con el acondicionamiento físico, y entre ambos quedaba un vacío que ningún título cubría por completo. Pero eso acaba de cambiar.

Dos profesiones que por fin se unen en una sola formación

Por primera vez, una formación oficial en España permite obtener el título de Técnico Superior en Dietética y, al mismo tiempo, prepararse para el certificado de profesionalidad en Acondicionamiento Físico en Sala de Entrenamiento Polivalente, la acreditación que habilita para ejercer legalmente como entrenador personal.

Se trata del FP de Grado Superior en Dietética a distancia de ENFAF, una propuesta que está despertando interés entre quienes quieren vivir del deporte y la salud con una base científica y un título reconocido por el Ministerio de Educación.

En un contexto en el que cada vez más personas buscan dedicarse a lo que realmente les apasiona, esta formación representa una alternativa real a los caminos universitarios tradicionales. Una opción pensada para quienes no se conforman con teorías, sino que quieren transformar su vocación en una profesión con impacto.

“El mercado pedía perfiles mixtos, pero la formación no los ofrecía”, explica Juan Pedro Espadas, director de ENFAF y referente del culturismo natural en España. “Con este FP hemos unido dos mundos que, en la práctica, siempre han ido de la mano: la nutrición y el entrenamiento.”

Profesionales completos para una nueva generación

El auge del bienestar y el cuidado físico ha transformado por completo el mercado laboral. Según datos de Randstad Research, más del 79 % de los titulados de FP Superior logra empleo, con tasas aún mayores en las ramas sanitarias y deportivas. Y no es casualidad.

La población busca cada vez más asesoramiento profesional: dietistas que entiendan el ejercicio, entrenadores que comprendan la fisiología y la alimentación. Perfiles híbridos, versátiles y formados con rigor.

El FP de ENFAF responde a esa necesidad. Se imparte 100% online, con clases grabadas y en directo, tutorías personalizadas y prácticas garantizadas en centros del sector. Los exámenes se realizan en más de veinte sedes por toda España, lo que permite estudiar desde cualquier lugar sin renunciar a la oficialidad.

Aprender de quienes ya están donde tú quieres llegar

El claustro docente está formado por nombres que muchos aficionados al fitness ya conocen:

Lucía Aguado (The Saiyan Kiwi), especialista en fisiología femenina; Álex Yáñez, dietista-nutricionista y asesor de deportistas olímpicos; Robert Usach, doctor en Biomecánica; y Luismi Álvarez, preparador de atletas y profesor en ENFAF.

Todos comparten una misma filosofía: enseñar desde la evidencia, pero también desde la experiencia. “El alumno no memoriza, aplica lo que aprende”, resume Yáñez. “La ciencia sirve de poco si no se traduce en decisiones reales sobre el terreno.”

Los estudiantes también acceden a módulos extra de nutrición deportiva, salud hormonal y marketing para profesionales de la salud, diseñados para complementar la formación técnica y ampliar las oportunidades de empleabilidad.

Formarse sin renunciar a la vida

Uno de los grandes atractivos de esta FP es su flexibilidad. Muchos de los alumnos trabajan, entrenan o tienen responsabilidades familiares, y el formato online les permite adaptar el ritmo a su día a día. Cada estudiante cuenta con un tutor asignado, seguimiento individual y sesiones en directo semanales para resolver dudas o compartir avances.

Algunos estudian de noche, otros aprovechan los fines de semana, pero todos comparten la misma meta: dedicarse profesionalmente a lo que aman.

Además, quienes quieren dar un paso más pueden complementar su formación con el curso de entrenador personal, una especialización que profundiza en la planificación del acondicionamiento físico y en la mejora del rendimiento.

Más que una FP: un cambio de enfoque

El éxito de esta propuesta no reside solo en su doble titulación, sino en el cambio de mentalidad que representa. La salud ya no se entiende como algo fragmentado entre nutrición y ejercicio: es un mismo camino con dos piernas que avanzan juntas.

“Formar profesionales completos no es una moda, es una necesidad social”, insiste Espadas. “El bienestar real exige unir conocimiento, vocación y ciencia.”

En un país donde el fitness mueve miles de millones al año y la educación profesional vive un momento de auge, esta FP se ha convertido en un símbolo de esa nueva generación que quiere algo más que un empleo: quiere una profesión con propósito.

Porque sí, ahora existe una FP oficial que te permite ser dietista y entrenador personal. Y, para muchos, eso significa poder dedicarse —por fin— a lo que aman.

Una oportunidad para quienes entienden que la salud no solo se estudia: se vive, se comparte y se enseña.