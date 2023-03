Sofía Martín: "Creo que Blanca Paloma va a quedar muy arriba en Eurovisión" 

El Benidorm Fest le ha cambiado la vida a Sofía Martín. Pese a quedar última en su semifinal con Tuki, la cantante alicantina de origen alemán se erigió en una de las artistas más aclamadas por los eurofans gracias a éxitos en su discografía como Tóxica o Vamos a bailar. No hubo fiesta en Benidorm que Sofía Martín no levantara a golpe de hit. "No sé si los eurofans saben todo lo que me dieron en ese momento. Paso de puntuaciones si la vida me regala esto", cuenta en una entrevista a El HuffPost.

Ahora, la joven de 26 años ha decidido mudarse de Berlín a Madrid para aprovechar la oportunidad y participar en numerosos conciertos y festivales, además de seguir creando nueva música. Ganas es su última apuesta, una sensual pero relajante mezcla de sonidos pop y ritmos alegres y soñadores sobre los deseos abandonados.

Sofía Martín no sabe qué le depara el futuro, pero su deseo es seguir haciendo "música, música, música y más música". Aunque la fama también ha traído consigo que su imagen haya aparecido en algún programa del corazón por su posible lío amoroso con Javier, del grupo Meler, en Benidorm. "Si eso promociona mi música... lo aprovecharé", dice con una sonrisa.

- ¿Cómo recuerdas tu experiencia en Benidorm?

- Aún sigo procesando algunas cosas que viví, pero fue una experiencia maravillosa. He aprendido mucho a nivel personal y estoy muy agradecida por la oportunidad que he tenido.

- Quedaste última en tu semifinal. ¿Qué cambiarías ahora de tu actuación?

- Pues no lo pienso porque no puedo cambiar nada. Yo prefiero pensar en el futuro, aunque sí hay cosas pequeñas de mi actuación que me hubiera gustado cambiar.

- Acabas de publicar Ganas. ¿Crees que esta canción habría funcionado mejor que Tuki en el Benidorm Fest?

- Estoy orgullosa de haberme atrevido a presentarme con Tuki. Es un tema algo diferente a lo que solemos escuchar... y a mí me gusta mucho. No me paro a pensar en qué habría podido pasar en la preselección española si hubiera enviado otra canción.

- En Benidorm dijiste que estabas todavía buscando quién eras sobre el escenario. ¿Ganas te aproxima a ello?

- Siempre seguiré buscándome o encontrándome. El Benidorm Fest fue la primera vez que tuve la oportunidad de trabajar a nivel visual en mi proyecto, pero creo que hay mucho trabajo por delante para saber quién es Sofía Martín sobre el escenario. Eso se verá con la experiencia.

- Pese a no haberte clasificado para la final fuiste una de las artistas más queridas en todas las fiestas de Benidorm. ¿Eso te animó?

- La vida me dio en esos momentos difíciles un regalo: la conexión con el público. Y esa es la razón por la que hago música: para crear experiencias momentos y hace bailar a la gente... No sé si los eurofans saben todo lo que me dieron en ese momento. La verdad, paso de puntuaciones si la vida me regala esto.

- ¿Has notado más trabajo después de participar en el Benidorm Fest?

- Mi vida ha dado un giro. Antes trabajaba mucho en Berlín y ahora me voy a mudar a Madrid. Voy a buscar un equipo de baile y de management para gestionar todos los conciertos y festivales que salgan... Estoy muy feliz. Después de escribir canciones en el estudio ahora toca cantarlas.

- También has sido protagonista estos días por aspectos que no tienen nada que ver con la música. ¿Te sientes cómoda viéndote en programas del corazón?

- Es algo nuevo para mí y estoy aprendiendo que son efectos secundarios de la música. Yo me concentro en escribir canciones, cantarlas... y lo de alrededor no me importa. Estos programas no los veo, pero si eso promociona mi música... lo aprovecharé.

- ¿Cómo ves a Blanca Paloma con Eaea en Eurovisión? ¿Tenemos posibilidades?

- Es una artista muy completa y va a defender la canción muy bien. Es una propuesta que representa a España en su máxima expresión. Yo soy optimista y creo que va a quedar muy arriba, pero si eso no pasa no importa porque lo que hace está bien. Las puntuaciones no definen el valor de una canción o de una intérprete.