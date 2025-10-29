Un dermatólogo desaconseja rotundamente el uso de un producto popular en la ducha: "No tiene sentido"

Los hay que la prefieren por la mañana para despejarse mientras que otros se decantan por dársela por la noche para acostarse sintiéndose fresco y relajados. Las duchas parte del ritual diario de la mayoría de personas.

Una buena parte las realiza en piloto automático, gastando el mínimo tiempo posible porque el reloj aprieta, mientras que en el otro lado de la balanza se sitúan los que hacen de este espacio todo un concierto, con la alcachofa como micrófono, y se embadurnan de aceites corporales, se frotan con la esponja y se exfolian la piel para quitar las impurezas.

Es precisamente en este proceso de exfoliación donde ha puesto el foco el dermatólogo y alergólogo Taras Klimenko, quien discrepa que la aplicación de estos peelings a la piel puedan acabar con las células muertas y dejarla completamente limpia e hidratada. Señala que estas técnicas son especialmente agresivas para pieles sensibles y especialmente la de los más jóvenes: "Aumenta el riesgo de irritación e inflamación", apostilla.

De acuerdo al doctor, una piel completamente sana no necesita de procesos de exfoliación ni cuidados especiales. Técnicas como esta última, indica, solo hace más que dañarla y exponerla a una dermatitis, de ahí que apueste más por las cremas y frotados suaves que por productos abrasivos que pueden traer más perjuicios que beneficios.

Asimismo, también pone el foco en la moda que está arraigando entre la población joven de darse duchas muy largas con muchos esmero aplicando diferentes productos indicados para el cuidado de la piel. Desde el punto de vista higiénico, el doctor vuelve a insistir que una ducha ligera con una frotación suave es más que suficiente para arrancar el día completamente limpio.

Uso de jabón y de productos hidratantes

De este modo, a la hora de escoger los productos de higiene diaria, se recomienda apostar por los jabones con ph neutro para acabar con la suciedad que se deja en la piel. En cuanto a la aplicación, en verano en España, donde son bastantes los que se dan varias duchas al día para eliminar el calor, se aconseja limitar a una vez las veces que lo haces con dicho jabón y hacerla únicamente con agua si la repites por tu salud cutánea.

Sumado a ello, dicho jabón no es apropiado para el lavado de las axilas, ya que puede provocar incluso enrojecimiento y picazón. Sobre las zonas íntimas, Janina Kaislasuo, especialista en ginecología y obstetricia, tal y como recoge el medio finés Ilta Sanomat sostiene que lavarlas únicamente con agua es más que suficiente.

Duchas en España

De acuerdo a la encuesta lanzada por la Organización Nacional de Consumidores y Usuarios (OCU), el 61% de los encuestados se ducha a diario mientras que el 80% lo hace cuatro o más veces por semana. Si bien la higiene diaria es fundamental, la Academia Española de Dermatología y Venearología (AEDV) advierte que la piel pierde un 25 % de su hidratación natural durante la ducha.