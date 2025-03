Un estudio revela que masticar esta golosina favorita de los niños libera grandes cantidades de microplásticos

El portal web finés Tekniikan Maailma ha recogido una investigación acerca de los chicles. El sitio apunta que ha sido un estudio de la Sociedad Química Americana (ACS), que ha concluido que mascar chicle puede motivar que se liberen microplásticos.

El equipo de investigadores, tal y como ha relatado la web finesa, probó con distintos tipos de esta misma golosina. Es decir, con las que son más naturales y las sintéticas. E, independientemente del origen, se liberan microplásticos.

Con sus conclusiones, ha añadido Tekniikan Maailma, los investigadores han subrayado que no buscan generar alarmismo. "No saben si los microplásticos son peligrosos para nosotros o no", ha precisado en unas declaraciones que ha publicado la web finesa el profesor de la Universidad de California al frente del estudio, Sanjay Mohanty

De media, por cada gramo de chicle se liberan unas 100 partículas de microplástico. También señalan que el número de estas porciones que se desprenden parece limitado.

Según los datos que ha compartido la web finesa, el 94% de estas partículas se liberaron en los primeros ocho minutos de masticación. Otro de los aspectos que han detectado es que la liberación de estos plásticos no tiene nada que ver con el proceso de salivación.