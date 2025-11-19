Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ana Torroja acaba hablando así de Rosalía y de su nuevo disco a pesar de que no le habían preguntado directamente por ello
Life

Life

Ana Torroja acaba hablando así de Rosalía y de su nuevo disco a pesar de que no le habían preguntado directamente por ello

Luego le han planteado si le gustaría hacer un dueto con ella. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Ana Torroja y Rosalía.
Las cantantes Ana Torroja y Rosalía.GETTY

La cantante Ana Torroja, excomponente de Mecano, ha hablado de una forma completamente elogiosa sobre Rosalía y su último disco, Lux, que está siendo un bombazo y cosechando excelentes críticas tanto en España como en el extranjero.

Torroja se ha referido a la artista catalana en una entrevista con el medio mexicano Marvin en la que no le habían preguntado directamente por ella, sino sobre qué música escucha cuando necesita "alivio".

"Depende mucho del estado de ánimo. Recurro al soul antiguo. Aunque actualmente estoy enganchadísima con Lux, de Rosalía. Me remueve tanto, tantas cosas para bien y para regular (ya sabes que hablar de lo malo no me gusta)", ha señalado Torroja.

A raíz de esa respuesta, el periodista le ha planteado: "Estaría bien que hicieras un dueto con Rosalía, ¿no crees?". Y la cantante ha sido clara: "Uy, sería maravilloso. La conocí cuando ella estaba terminando El mal querer y yo estaba haciendo Mil razones. Pasó por ahí, por el estudio, y la verdad es que me pareció que tenía la cabeza bien puesta, aparte de su talento indiscutible. Sería un sueño hacer algo juntas".

"Bravo por su talento y valentía"

Ana Torroja no es la única artista de renombre que ha alabado a Rosalía en los últimos días. También lo ha hecho, por ejemplo, Raphael, quien en unas declaraciones a Heraldo ha mostrado su entusiasmo con Lux y ha reconocido que lo ha escuchado y que le parece un trabajo "fascinante".

"Sí, he podido escuchar Lux y tengo que decirlo... me parece un trabajo fascinante, muy ambicioso y personal", ha empezado diciendo el artista, de 82 años, que vuelve a los escenarios tras un año de parón a cuenta de un linfoma cerebral primario diagnosticado en diciembre de 2024 que le causó un accidente cerebrovascular y le obligó a cancelar conciertos.

"Es un disco que mezcla lo sinfónico y lo experimental, y eso me interesa mucho porque demuestra que sigue habiendo artistas jóvenes dispuestos a arriesgar con formatos diferentes y fuera de los patrones más obvios. Bravo por su talento y valentía", ha dicho al citado medio.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 