Ana Torroja acaba hablando así de Rosalía y de su nuevo disco a pesar de que no le habían preguntado directamente por ello

La cantante Ana Torroja, excomponente de Mecano, ha hablado de una forma completamente elogiosa sobre Rosalía y su último disco, Lux, que está siendo un bombazo y cosechando excelentes críticas tanto en España como en el extranjero.

Torroja se ha referido a la artista catalana en una entrevista con el medio mexicano Marvin en la que no le habían preguntado directamente por ella, sino sobre qué música escucha cuando necesita "alivio".

"Depende mucho del estado de ánimo. Recurro al soul antiguo. Aunque actualmente estoy enganchadísima con Lux, de Rosalía. Me remueve tanto, tantas cosas para bien y para regular (ya sabes que hablar de lo malo no me gusta)", ha señalado Torroja.

A raíz de esa respuesta, el periodista le ha planteado: "Estaría bien que hicieras un dueto con Rosalía, ¿no crees?". Y la cantante ha sido clara: "Uy, sería maravilloso. La conocí cuando ella estaba terminando El mal querer y yo estaba haciendo Mil razones. Pasó por ahí, por el estudio, y la verdad es que me pareció que tenía la cabeza bien puesta, aparte de su talento indiscutible. Sería un sueño hacer algo juntas".

"Bravo por su talento y valentía"

Ana Torroja no es la única artista de renombre que ha alabado a Rosalía en los últimos días. También lo ha hecho, por ejemplo, Raphael, quien en unas declaraciones a Heraldo ha mostrado su entusiasmo con Lux y ha reconocido que lo ha escuchado y que le parece un trabajo "fascinante".

"Sí, he podido escuchar Lux y tengo que decirlo... me parece un trabajo fascinante, muy ambicioso y personal", ha empezado diciendo el artista, de 82 años, que vuelve a los escenarios tras un año de parón a cuenta de un linfoma cerebral primario diagnosticado en diciembre de 2024 que le causó un accidente cerebrovascular y le obligó a cancelar conciertos.

"Es un disco que mezcla lo sinfónico y lo experimental, y eso me interesa mucho porque demuestra que sigue habiendo artistas jóvenes dispuestos a arriesgar con formatos diferentes y fuera de los patrones más obvios. Bravo por su talento y valentía", ha dicho al citado medio.