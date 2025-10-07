Cuando vamos a hacer la compra al supermercado, solemos visitar el pasillo de las frutas y las verduras para seguir la recomendación de los expertos de consumir, como mínimo, cinco o seis piezas de estos alimentos al día para manter una buena salud. Sin embargo, investigaciones recientes han matizado esto sugiriendo que, además de la cantidad, también es esencial la variedad.

"No hay duda de que las verduras, las bayas y las frutas son buenas para nosotros, pero las investigaciones también muestran que la variedad es importante", explica a DR Oluf Borbye Pedersen, profesor e investigador del microbioma en la Universidad de Copenhague.

El experto ha estudiado durante quince años los organismos que habitan en nuestro sistema intestinal y asegura que "nuestros intestinos prosperan si comemos muhcas especies diferentes. Preferiblemente 30 a la semana".

Beneficios para el sistema intestinal

Una dieta diversa en frutas y verduras enriquece la variedad de bacterias intestinales, esenciales para fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la digestión, el metabolismo y hasta apoyar funciones cerebrales. "Cuando comemos una selección variada de verduras, bayas y frutas, vemos que proporciona una mayor diversidad del microbioma intestinal", explica Pedersen.

Además de los estudios de microbioma, una amplia investigación europea que incluyó datos de 450.000 personas arrojó resultados sorprendentes. Daniel Ibsen, investigador en nutrición del Centro Steno Diabetes de Aarhus, afirma que se observa "una correlación clara: cuanto más variada sea tu dieta, especialmente de verduras, bayas y frutas, menor será tu riesgo de mortalidad".

Ambos expertos coinciden en que recomendar no solo seis piezas de alimentos vegetales al día, sino también alcanzar unas 30 variedades distintas por semana, sería beneficioso para la población: "Sería un buen complemento".

El principal problema es que muchos ciudadanos no disponen de tiempo suficiente para consumir estos alimentos o no les gustan mucho. Ante este reto, surge la pregunta ¿cómo lograr la diversidad sin complarse? Pedersen propone una solución práctica: las "gachas verdes del profesor", una papilla diaria que incluye distintas verduras.

Como alternativa, Ibsen propone la avena: "También cuenta como alimento vegetal. Lo mismo ocurre con las hierbas de tu guiso y el zumo de limón".