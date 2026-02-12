Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ernesto Ekaizer responde contundente a Rosa Belmonte tras sus disculpas
Ernesto Ekaizer responde contundente a Rosa Belmonte tras sus disculpas

Por sus comentarios sobre Sarah Santaolalla.

Ernesto Ekaizer en TVE.TVE

El periodista Ernesto Ekaizer ha dado una de las respuestas más sonadas a Rosa Belmonte tras las disculpas que ella hizo públicas por la descripción que hizo en El Hormiguero de la analista política Sarah Santaolalla, a la que no ha mencionado directamente.

"Pido sinceras disculpas por mi inconveniente comentario en El Hormiguero. Fue espontáneo, nadie sabía lo que iba a decir, ni yo misma cinco segundos antes. Pido perdón a quien haya ofendido, a quien haya molestado y a quien haya afectado, sobre todo porque no era mi intención", afirmó Belmonte.

La enorme polémica surgió después de que Pablo Motos afirmase que había escuchado a una "tertuliana" en Cuatro que decía que "Felipe González era un traidor" al revelar que iba a votar en blanco.

"Esto es una farsa de disculpa"

Belmonte hacía un inciso mencionando a esa tertuliana, sabiendo que era Santaolalla: "¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?". El comentario fue tan espontáneo que generó un silencio incómodo de Motos y del propio Juan Del Val, quien finalmente sí que dejaba escapar una pequeña risa nerviosa.

Las disculpas de Belmonte han generado también polémica porque no menciona a Santaolalla, por lo que Ekaizer ha sentenciado: "Esto es una farsa de disculpa".

También Motos ha pedido perdón en nombre de todo el programa, aunque tampoco ha mencionado a la analista: "Me vais a permitir, antes de empezar el programa, pida perdón por un comentario que hizo Rosa Belmonte en la tertulia".

"Nos esforzaremos para que no vuelva a suceder"

"A veces pasa que, a la velocidad del directo, estás pensando algo que no deberías haber dicho. Pero eso no quita que metimos la pata. Como no es el estilo de Rosa ni del programa, queremos pedir nuestras más sinceras disculpas. Gracias por entendernos y nos esforzaremos para que no vuelva a suceder".

El punto de origen está en el expresidente del Gobierno, Felipe González, que durante un desayuno en El Ateneo anunció que no votaría al PSOE mientras estuviera Pedro Sánchez y que sí lo haría en blanco.

En ese sentido, Santaolalla intervino en el programa En Boca de Todos, de Cuatro y presentado por Nacho Abad, para opinar sobre sus palabras: "Ahora mismo es un activo político, pero para la derecha. Para mí, como presidente, su gestión no me gustó. Tuvo casos de corrupción, el señor X sabemos todos quién era. Y todo esto que podemos seguir hablando de Felipe González como si su gobierno hubiese sido mucho mejor a mí me parece de traidor".

