7 países de Europa donde comer es un placer
Paris, France - April 27, 2012: Waiter serving food in Cafe Le Bonaparte at Place Saint-Germain-des-Prés.

De París a La Valeta, el recorrido gastronómico por los países europeos ofrece experiencias para todos los gustos y temporadas del año, de una buena pasta al lado del mar, en Italia, a un asado, en Suiza

alt="alt="Rome, Italy, May 22 -- Some persons sitting outside a bar enjoy an aperitif in Trastevere in Rome during the slow reopening to a normal life after the lockdown due to the Covid-19. Image in HD format.""
Italia, placer gastronómico para todos los públicosItalia, en lo que a gastronomía se refiere, nunca decepciona. Apuesta por la pasta auténtica, 'al dente' de verdad, y por la variedad de aperitivos o comidas típicas, del 'ossobuco' al 'tiramisú'.Getty Images
  Con el queso como protagonista: SuizaLos platos más emblemáticos de la gastronomía suiza tienen como protagonista a su exquisito queso, como la de la 'fondue' o 'raclette'. También destacan el 'rösti' de patata o la pasta Älplermagronen.Getty Images
alt="alt="A young tourist woman with a white dress enjoys a healthy breakfast on a luxury resort terrace enjoying egg pancakes, and drinking orange juice, tea, and coffee while taking in the stunning Aegean sea view of Oia or Ia Town, Santorini, Greek islands, Cyclades, and Greece.""
  Una buena 'moussaka' griegaGrecia es un de paraíso europeo para probar la gastronomía mediterránea: con aceite de oliva, vegetales, hierbas, queso feta... ¿Qué pedir? 'Moussaka', 'souvlaki', 'gyro', 'tzatziki o 'spanakopita'.Getty Images
  Portugal, un país que mira a las delicias del marNuestro vecino Portugal tiene rincones espectaculares a los que escaparse a probar pescados frescos, marisco, guisos y postres. Del 'Bacalhau à Brás', la 'francesinha' o los famosos 'pastéis de nata'.Getty Images
alt="alt="Happy young male barista talking with female customer at the cafe counter""
  Alemania, salchichas, chucrut y tarta de manzanaEn Alemania la gastronomía a los gustos más clásicos y a los más exquisitos, con platos como 'sauerbraten' (asado marinado), 'schnitzel' (filete), 'schweinshaxe' (codillo) y 'sauerkraut' (chucrut).Getty Images
alt="alt=""Colorful tables and chairs in sidewalk cafeParis, France"""
  Comer 'ratatouille' en una terraza de ParísEn cada rincón de Francia, la gastronomía es realmente variada. De la sopa de cebolla, al 'coq au Vin', el 'ratatouille', el 'confit de canard', un buen el 'foie' o la 'quiche lorraine'.Getty Images
  La mezcla de influencias de la gastronomía de MaltaLa gastronomía de Malta es una mezcla única de influencias, de italianas a británicas o tunecinas. Se ve en el 'fenkata' (estofado), 'pastizzi' (hojaldres), 'lampuki' (dorada) o 'bragioli (rollitos).Getty Images
