8 ciudades españolas perfectas para visitar este mes de febrero
Town Hall Square from Atico Ateneo Lounge. Valencia. Comunidad Valenciana. Spain

El clima templado, la amplia oferta cultural y la gastronomía son los puntos fuertes de muchas localidades en invierno. A esto se une, además, la celebración de dos de los carnavales más famosos, los de Cádiz y Tenerife.

alt="alt="Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar and the Ebro River (Zaragoza, Spain)""
Una visita al Pilar de Zaragoza, a precios accesiblesLa ciudad de Zaragoza, con el Ebro y su Basílica del Pilar es una escapada que nos permite en febrero un estancia a precios accesibles para ver sus riquezas culturales y el Ebro cruzando la ciudad.Getty Images
alt="alt="Tourists watch the fish swim around them in the submerged tunnel in L'Oceanografic at the City of Arts and Sciences in Valencia.""
  Valencia, peces en el mar, el Oceanographic y la mesaValencia, por su clima y gastronomía es una apuesta segura a lo largo de todo el año. A estos atractivos se une una interesante oferta cultural, con el Oceanografic y la ciudad de las Ciencias.Getty Images
alt="alt="It's February and people in stunning costumes celebrate the carnival taking part in the famous parade on the seafront of Santa Cruz de Tenerife. The Carnival of Santa Cruz de Tenerife is considered the second most popular carnival in the world, after the one of Rio de Janeiro.""
  Tenerife, para los más carnavaleros y disfrutadoresEn febrero, uno de los lugares más recomendables de España es la ciudad de Tenerife, en las Islas Canarias. Su carnaval es un espectáculo que este 2026 se celebra entre el 11 y el 21 de febrero.Getty Images
alt="alt="Europe, Spain Andalusia, Sevilla, Plaza de Espana""
  Sevilla siempre tiene un color y un clima especialTirar al sur es siempre una buena idea en invierno. Sevilla, la capital andaluza, ya casi huele a primavera. Es un destino perfecto para febrero, más barato y con una temperatura muy agradable.Getty Images
alt="alt="View of the marina and city center of alicante at sunset.""
  Alicante, clima templado para dar paseos por la playaEl clima templado de la ciudad costera de Alicante en esta época la convierte en una estupenda opción para dar paseos por la playa y visitar su Castillo de Santa Bárbara.Getty Images
alt="alt="Cadiz Cathedral, full of people. At the Carnival party. February 2020. Andalucia. Spain""
  Cádiz, un carnaval imprescindible que cruza la ciudadCádiz también es un destino muy recomendable en el segundo mes del año. Es el momento que tiene lugar su famoso carnaval, que en 2026 será entre el 12 y el 22 de febrero y recorre todo el centro.Getty Images
alt="alt="Spain, Andalusia, El Rocio, 11.02.2011, View on the village with the Ermita del Rocio in the night""
  Huelva, un viaje a la luz entre ricas gamas y El RocíoLa luz de Huelva tiene encanto también en invierno. Acercarse a ella para probar sus típicas gambas con buen clima en pleno invierno e ir a ver el mar y su famosa ermita de El Rocío es un gran placer.Getty Images
  Barcelona, un buena elección en temporada bajaBarcelona no puede faltar en un recorrido por las ciudades más recomendables de visitar en invierno. Su amplia oferta cultural permite, en temporada baja, disfrutar mejor de ella con menos multitudes.Getty Images
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 