En Argentina hablan de Rosa Rodríguez, ganadora de 'Pasapalabra', en unos términos inequívocos
En Argentina hablan de Rosa Rodríguez, ganadora de 'Pasapalabra', en unos términos inequívocos

Su victoria en el concurso también ha llegado a su país natal.

Rosa Rodríguez, antes de hacer historia en 'Pasapalabra'.
Rosa Rodríguez, antes de hacer historia en 'Pasapalabra'.ANTENA 3

La victoria de Rosa Rodríguez, ganadora del mayor bote de la historia de Pasapalabra, ha dado la vuelta al mundo. En concreto, ha llegado hasta Argentina, país natal de la concursante.

El diario La Nación ha publicado varios artículos, incluida una entrevista, con Rosa Rodríguez y ha destacado que hizo historia de la televisión en España. Gracias, en parte, a completar el rosco del programa de Antena 3 y llevarse 2,7 millones de euros de bote.

"La joven, que hace 25 años se fue de Buenos Aires para instalarse en Galicia, participó de la versión española del programa de televisión y se convirtió en la máxima campeona", ha explicado el citado medio.

Desde La Nación han destacado que la protagonista nació en Quilmes y estuvo "en España desde pequeña, estudió Filología Inglesa y es profesora de español". "De madre argentina y padre español, Rosa Rodríguez nació en Quilmes, provincia de Buenos Aires, hace 32 años. A los siete años, su familia decidió continuar con su vida en Europa e instalarse en Galicia, tierra natal de su padre", han explicado.

"Curiosa, ávida lectora y fanática de la cocina, siguió el consejo de su madre de poner a prueba su conocimiento e inscribirse en Pasapalabra, programa que siempre miraron juntas. Eso sí, para hacerlo se preparó durante cuatro años", han expuesto.

Hasta hablan de lo de Hacienda

En Argentina, han tenido hueco hasta para hablar de lo que Rosa Rodríguez pagará de impuestos tras haber conquistado el mayor bote de la historia de Pasapalabra, 2,7 millones de euros.

Precisamente, se ha hecho eco de los datos publicados por los expertos de TaxDown, que cuantifican que en total le descontarán 1.260.000 euros. Pero es algo que a ella no le importa.

En una entrevista en El HuffPost, ha asegurado que "lo pago con gusto (risas). La cantidad que me quede va a ser suficiente para vivir tranquila". "No aspiro a lujos ni extravagancias, y creo que con lo que me queda es suficiente", ha añadido. 

"Y luego, que yo soy lo que soy, no solo producto de mi esfuerzo, sino de la sociedad en la que por suerte he crecido. Gracias a los servicios públicos de España, especialmente la educación, de la que me he nutrido y me ha llevado hasta aquí", ha destacado.

La ganadora de Pasapalabra no ha dudado en destacar que "los servicios públicos que tenemos en España son maravillosos". "Sí que se habla de que se podrían invertir mejor o peor, pero para mí también es una manera de pensar que estoy devolviendo lo que yo tanto he recibido", ha justificado.

