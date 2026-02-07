Plegarias a la virgen, fútbol o lectura: así han pasado la jornada de reflexión los principales candidatos a Aragón

Quedan menos de 24 horas para la gran noche electoral en Aragón. Y, durante la jornada de reflexión, los principales candidatos de los partidos más representativos se han dejado ver haciendo diferentes actividades: desde echar un partido de fútbol hasta leer un libro, pasando por realizar algunas plegarias a la virgen del Pilar (patrona de Aragón). Todo ello acompañado de sus amigos, compañeros y familiares. Repasamos a continuación qué ha hecho cada uno de ellos.

Pilar Alegría (PSOE) aprovecha el día para estar con la familia y leer un poco

La aragonesa, candidata a la presidencia por el PSOE, ha querido pasar un día tranquilo "para estar con la familia, descansar, pasear y recuperar tiempo de lectura", tal y como ha compartido en 'X' (antes conocido como Twitter). La socialista ha querido pasarse por la librería Cálamo, donde se ha interesado por el libro 'Coloquio de invierno', el último lanzamiento de Luis Landero. "Después de días de mucha actividad, de kilómetros recorriendo Aragón, hoy toca calma", ha señalado la socialista.

Jorge Azcón (PP), a pedirle ayuda a la Virgen del Pilar y tomarse un vermú

El presidente de Aragón y candidato por el PP, Jorge Azcón, ha aprovechado el día de reflexión para "pedirle ayuda" a la Virgen del Pilar, acompañado por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

"Hoy es un día más tranquilo, pero es un día en el que hay que seguir animando a la gente a que vaya a votar y que la gente reflexione qué es lo que ha ocurrido durante esta campaña electoral", ha explicado a los medios de comunicación el popular.

"Yo voy a venir a la Virgen del Pilar, a pedirle ayuda a la Virgen del Pilar y voy a aprovechar para estar con la familia y, por supuesto, para ver esta tarde el Real Zaragoza", ha agregado el mismo, que también ha señalado que tenía previsto tomarse un vermú con su equipo de campaña, tal y como recoge RTVE.

Alejando Nolasco (Vox), en la localidad de su familia

Nolasco, candidato por Vox, ha querido pasar la jornada de reflexión en Villastar, la localidad de donde procede su familia, al igual que ya hizo en los comicios de 2023. "En Villastar. Hoy es día de reponer fuerzas. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado estas últimas semanas", ha escrito en 'X'.

Jorge Pueyo (CHA) disfruta de un día completo de fútbol

El candidato cabeza de lista de CHA, Jorge Pueyo, ha querido pasar el día jugando al fútbol con sus amigos. Por la tarde tiene previsto, según ha adelantado, "volver a sufrir" con el partido del Zaragoza. "Después de una intensa campaña, hoy hemos reflexionado echando un partidillo. ¡Que nadie se quede en casa mañana!", ha compartido el partido en 'X'.

Tomás Guitarte (Teruel Existe) opta por un paseo en la naturaleza para observar aves

El candidato de Teruel Existe,Tomás Guitarte, ha querido visitar la Laguna de Gallocanta, una reserva donde se pueden observar aves. "Es un paisaje sereno, que invita a la reflexión, y que merece la pena visitar", ha exclamado el político.