Los estudiantes italianos estallan al paso de la antorcha olímpica en Milán: “Fuera Israel de los Juegos Olímpicos”

Los atletas del equipo de Italia entregan la llama olímpica al siguiente grupo de portadores de la antorcha durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno

El inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 ha estado acompañado de múltiples protestas. Este jueves, cerca de un centenar de estudiantes se concentraron en el centro de Milán para manifestarse contra la presencia de Israel en la competición, coincidiendo con el paso de la antorcha olímpica.

La protesta tuvo lugar frente a la Universidad de Milán, en la Via Francesco Sforza, donde los manifestantes entonaron consignas como "¡Palestina libre, libre!" o "Fuera Israel de los Juegos Olímpicos" y desplegaron pancartas críticas con el evento. Algunos de los participantes calificaron el relevo como "La antorcha olímpica de la vergüenza, cómplice del genocidio y el apartheid", tal y como recoge Il Fatto Quottidiano.

La llama olímpica es llevada alrededor del escenario durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en San Siro en Milán, Italia. PA Images via Getty Images

A pesar de los cánticos y abucheos, la comitiva de la llama olímpica continuó su recorrido sin interrupciones ni incidentes destacables, limitándose a acelerar ligeramente el paso al atravesar la zona de la concentración.

El clima político también se hizo notar durante la ceremonia inaugural en el estadio de San Siro. Cuando la delegación israelí, compuesta por cuatro atletas, desfiló por el estadio, parte del público respondió con silbidos. Sin embargo, otros sectores respondieron con aplausos.

Las escenas se repitieron de forma desigual en otras sedes. En Cortina d’Ampezzo hubo muestras de apoyo a los deportistas israelíes, mientras que en Predazzo se registraron protestas puntuales durante los actos relacionados con el salto de esquí.

El esquiador Barnabas Szollos ya había anticipado esa posibilidad antes de la ceremonia y aseguró que estaba preparado para cualquier reacción, insistiendo en que su atención estaba puesta exclusivamente en competir. Por su parte, el Comité Olímpico Internacional optó por no intervenir y mantuvo su posición de neutralidad, sin emitir sanciones ni comunicados tras lo ocurrido.