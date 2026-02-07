Gabriel, experto en viajes, dicta sentencia sobre un rincón español después de visitar 97 países: "Uno de mis lugares favoritos de la Tierra"

Muchas personas sueñan con dejar a un lado su estilo de vida rutinario, dejar sus respectivos trabajos y aventurarse en un viaje por todo el mundo. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones, ese plan se queda simplemente en un anhelo.

No obstante, Gabriel Morris, un influencer estadounidense, materializó dicho proyecto, emprendiendo un recorrido con una auténtica diversidad cultural. Morris comparte, por medio de su canal de YouTube, cada nación que visita.

En uno de sus más recientes videos, el creador de contenido llegó a España y quedó fascinado con nuestro país. Muchos podrán pensar que al norteamericano le encantó la capital española, Madrid, o la ciudad 'condal', Barcelona, las dos metrópolis más turísticas de España.

Cabe recordar que nuestro país es un destino muy apetecido por los visitantes; según el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el 2025 España recibió a 96,8 millones de turistas. Situándolo en la segunda posición de los países más turísticos del mundo conforme a un ranking publicado por National Geographic.

Ni Madrid ni Barcelona

Sorprendentemente, no fue así; a Gabriel le maravilló una ciudad localizada en la comunidad autónoma de Castilla y León, se trata de Segovia. "Se está convirtiendo rápidamente en uno de mis lugares favoritos del mundo; lo tiene todo. Quería venir aquí solo para ver el acueducto. Estaba pensando en visitar la ciudad en un solo día y me alegro de no haberlo hecho, ya que me quedé dos noches aquí", afirma.

"Esta es una ciudad en la que me imagino viviendo si tuviera que elegir un lugar. Hay mucho que ver para ser una ciudad tan pequeña: el acueducto, la catedral, el castillo, muchas otras iglesias, plazas y una increíble selección de restaurantes", complementa.

"Sin duda, me imagino volviendo a esta parte de España en general y explorándola más a fondo, probablemente cuando haga más calor", concluye.